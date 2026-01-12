Dietist till BUP ÖST/VÄST- Vikariat
Västra Götalandsregionen / Dietistjobb / Trollhättan Visa alla dietistjobb i Trollhättan
2026-01-12
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Dietist till öppenvårdsmottagning BUP, ÖST/VÄST
BUP består idag av öppenvård ÖST och VÄST, till dessa hör mottagningarna i Uddevalla och Trollhättan.
Vi arbetar i team bestående av sjuksköterska, psykolog, kurator, specialpedagog, logoped, arbetsterapeut, dietist, sekreterare, läkare, teamledare samt enhetschef. Vårt uppdrag är att behandla barn och ungdomar med medelsvår- till svår psykisk ohälsa. Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Som dietist kommer du att ansvara för specifika frågeställningar kring nutrition samt ge generella och specifika kostråd. I arbetet ingår att göra bedömningar, att ordinera och förskriva livsmedel för särskilda näringsändamål. Samarbete är en viktig del av din vardag samt dokumentation i journalsystemet Melior. Arbetet är förlagt både på mottagningen i Trollhättan och i Uddevalla.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad dietist vilket även är ett krav för tjänsten. Som person ser vi gärna att du är positiv, utvecklingsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team med såväl vuxna som barn och deras vårdnadshavare. Du har en naturlig förmåga att bemöta/behandla och informera patienter på ett förtroendegivande sätt. Meriterande är även tidigare erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin. Övrig information
Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur misstanke- och belastningssystemet för alla som vi erbjuder anställning. Detta sköts av arbetsgivaren.
Tjänsten avser ett vikariat t.om 2026-12-31.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/41". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Område III, Barn- och ungdomspsykiatri, Öppenvårdsmottagning Kontakt
Josefin Ahlin 0104350000 Jobbnummer
9677472