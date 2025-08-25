Dietist till Blekingesjukhuset Karlskrona
2025-08-25
I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalité är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt.
Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.
Dietisterna har uppdrag inom olika kliniker på sjukhuset och inom primärvården. Vår mottagning finns både i Karlshamn och i Karlskrona och vi samverkar över länet. Organisatoriskt tillhör dietisterna Rehabiliteringskliniken, på samma sätt som ett flertal andra paramedicinska enheter.
Om jobbet
Vi söker dig som trivs i rollen som dietist, uppskattar arbete inom sluten- och öppenvård, med enskilda patienter och i grupp. Du kommer arbeta tillsammans med flera erfarna kollegor och ha stöd av medicinsk sekreterare. Utöver nutritionsbedömningar ingår utbildning och konsultation till omvårdnadspersonal. Du samverkar med andra yrkeskategorier och har möjlighet att bidra till utveckling. Dietisterna är placerade på gemensam mottagning och täcker upp för varandra vid frånvaro och vid semestrar.
Tjänsten är främst inriktad mot psykiatri (barn och vuxna) samt medicin (vuxna). Patienter finns både på vårdavdelning och inom öppenvården. Om behoven ändras kan tjänsten komma att riktas mot andra mottagningar och avdelningar på sjukhuset.
Kollega berättar om dietistmottagningen
Anna Sobol, dietist som arbetar på dietistmottagningen sedan 4 år tillbaka berättar:
Eftersom detta är ett lite mindre sjukhus kan man jobba lite bredare och har chans att utvecklas som dietist och få variation, det gillar jag. Det är roligt med utmaningar men jag är tacksam att ha erfarna kollegor att fråga när det kommer till kluriga frågeställningar. Jag trivs jättebra här och vi är ett härligt gäng.
Hos oss får du:
Introduktion och stöd av erfarna kollegor
Flexibel arbetstid
Möjlighet att arbeta hemifrån ca 1 dag per vecka.
Regelbunden fortbildning/kompetensutveckling
Möjlighet att byta ut semesterdagstillägg mot extra lediga dagar
Friskvårdsbidrag, gratis gym i fina lokaler samt hälsovecka
Om dig
Du ska vara legitimerad dietist, gärna med erfarenhet av yrket och patientgrupperna. För att trivas hos oss är det viktigt att du är flexibel och engagerad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
