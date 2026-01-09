Dietist till barnkliniken/kvinnokliniken
Barn- och kvinnocentrum på Vrinnevisjukhuset (ViN) är en driftig arbetsplats med framåtanda.
Vi arbetar för en god arbetsmiljö och en säker och god vård. Vi söker öppna och kreativa medarbetare som vill jobba med barn och ungdomar i alla åldrar samt gravida kvinnor och patienter med gynekologiska besvär.
I upptagningsområdet för Norrköping finns cirka 40 000 barn och årligen föds cirka 2 000 barn. Tillsammans på Barn- och kvinnocentrum är vi drygt 360 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker vård.
Vårt erbjudande
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Dina arbetsuppgifter
I uppdraget som dietist på barn- och kvinnocentrum ViN kommer du att jobba både inom
barn- och ungdomskliniken samt kvinnokliniken. Vi söker dietist för att ersätta föräldraledig medarbetare. Du kommer vara anställd på barn- och kvinnocentrum men förlägga 50 % av din arbetstid på kvinnokliniken.
Uppdraget på kvinnokliniken kommer innebära att du på gynekologisk avdelning träffar patienter med behov av nutritionsbedömningar för patienter med till exempel hyperemesis eller patienter i behov av palliativ vård. Du kommer vara ett stöd för medarbetarna kring mat- och vätske-registrering.
Som dietist på kvinnohälsan är du med och stöttar de gravida kvinnorna med nutritionsproblem. Du får träffa och arbeta med flera olika tillstånd som kräver nutritionsbehandling bland annat obesitas, graviditetsdiabetes, hyperemesis och tidigare eller pågående ätstörningar. Du träffar i regel patienterna fysiskt på vår mottagning men har även möjlighet att ha besök per telefon eller digitalt.
På barn- och ungdomskliniken får du som dietist ett stimulerande och varierande arbete med barn och ungdomar 0-18 år med olika sjukdomstillstånd. Du kommer verka inom klinikens tre olika processer; akutprocessen, neonatalprocessen och inom planerad pediatrik (barn- och ungdomsmottagningen och dagavdelningen/LAH). På barnkliniken finns sedan tidigare en dietist och ni kommer ha ett nära samarbete och dela arbetet mellan er.
Vi erbjuder ett varierande arbete i samverkan med flera yrkeskategorier för barn och kvinnors bästa. Vi arbetar med att ständigt utveckla vårt arbete både inom klinikerna men också genom samverkan inom yrkesprofessioner på sjukhuset. Vi lägger stort fokus på ett hållbart arbetsliv med möjlighet att kunna utföra delar av arbetet på distans.
Om dig
Du är legitimerad dietist. Det är meriterande med några års erfarenhet inom yrket.
Som dietist hos oss kommer du möta många olika barn, familjer och patienter där det är viktigt att du har en god kommunikationsförmåga. Du behöver även kunna planera din arbetstid och arbeta självständigt. Vi förutsätter att du känner ett helhetsansvar samt har förmågan att bedöma och prioritera behovet av dietistinsats. Du tycker om att arbeta med förändringsarbete och vill vara med i vårt utvecklingsarbete genom att lyfta tankar och idéer för att föra verksamheten framåt. Som person är du stabil och har lätt för att anpassa dig till olika situationer, samt har en mycket god samarbetsförmåga. Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete, där omvårdnaden av patient och familj är i fokus. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vikariatet är mellan perioden 16 mars till och med 1 april 2027. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
