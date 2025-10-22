Dietist till Avesta/Ludvika Lasarett
2025-10-22
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Välkommen till dietistteamet i Region Dalarna! Vi söker nu en dietist till Avesta/Ludvika lasarett.
Dietist- och logopedverksamheten Dalarna är en basenhet inom Division Medicinsk service. Vi är en länsövergripande organisation med verksamhet på lasaretten i Avesta, Falun, Ludvika och Mora samt dietistverksamhet i primärvården. Dietistverksamheten har en avdelningschef som även arbetar kliniskt som dietist. Oavsett om du är nyutexaminerad eller erfaren hjälps vi åt för att du ska få en god introduktion och trivsel på arbetsplatsen. Tveka inte att skicka in din ansökan om du är redo för ett spännande arbete i vackra Dalarna. På ledig tid finns fantastiska möjligheter till friluftsliv, naturen är nära och skidåkning, vandring, cykling finns det obegränsat av! Även kulturella arrangemang finns det gott om, bl a tack vare levande folkmusiktradition, konst och konserter/festivaler.
Dietist till Avesta/Ludvika LasarettPubliceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär en kombination av specialiserad vård och primärvård. Både Avesta lasarett och Ludvika lasarett är små familjära lasarett med gott samarbete och korta beslutsvägar. Lasaretten består av internmedicinsk och geriatrisk klinik och mottagningsverksamhet inom diabetes och kardiologi, njursjukdom/dialys och palliativt team. I primärvårduppdraget ingår patienter med undernäring, risk för undernäring, undervikt, IBS och Celiaki. Du kommer också att medverka i olika gruppverksamheter på vårdcentralerna i området.
Du får ett omväxlande arbete med varierade diagnoser. Arbetet omfattar nutritionsbehandling till patienter och närstående, individuellt och i grupp både mot avdelning, mottagningar, polikliniskt, telefon och digitalt. Du är också ett viktigt kunskapsstöd till övrig vårdpersonal.
Du kommer att ha en dietistkollega på plats på lasarettet i Avesta/Ludvika och du har även ett tätt samarbete med dina dietistkollegor på de andra lasaretten i Regionen och inom primärvården. Tillsammans stöttar vi varandra för att ge patienterna bästa möjliga behandling.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
är legitimerad dietist
Det är meriterande om du
har erfarenhet av arbete som dietist
Som person är du ansvarstagande, har ett gott bemötande, är flexibel och har god samarbetsförmåga. Vi värdesätter också nyfikenhet och att du bidrar till en god stämning på arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
