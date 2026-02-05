Dietist sökes till Barn- och ungdomskliniken, Halmstad
Vill du bli en del av dietistgruppen på Barn- och ungdomskliniken i Halmstad? Vi söker dig som vill ha ett omväxlande arbete, arbeta teambaserat och bidra till att utveckla verksamheten.
Varmt välkommen att söka tjänsten som vår nya medarbetare!Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som dietist på Barn- och ungdomskliniken i Halmstad erbjuds du ett varierat och utvecklande arbete med nutritionsbehandling av barn och ungdomar. Tjänsten innebär främst mottagningsarbete där du möter patienter med exempelvis tillväxtrubbningar, ätsvårigheter, diabetes typ-1, obesitas, födoämnesallergi och celiaki. Du ingår i ett team bestående av tre dietister varav två jobbar med öppenvård och en med slutenvård men vi hjälps åt och täcker för varandra vid behov. Vi har även ett uppdrag gentemot barnhabiliteringen.
Nutritionsbehandling är en naturlig del av vården på Barn- och ungdomskliniken och dietistens kompetens är både värdefull och efterfrågad. Här är högt i tak och det är aldrig långt till någon att rådfråga vid komplexa frågeställningar. Tillsammans med läkare, barnsjuksköterskor och övrig vårdpersonal har dietisten en självklar plats i teamet för att erbjuda god och säker vård.
Om arbetsplatsen
Barn- och ungdomskliniken i Halmstad är en specialistvårdsklinik för barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år. Här finns tre vårdavdelningar, dagvårdsenhet, barnmottagning, neonatalmottagning och barnakut.
Hos oss uppmuntras varje medarbetare att vara aktiv i sitt eget lärande och bidra till att driva verksamheten framåt. Vi arbetar för att ständigt bli bättre och värdesätter initiativ och nytänkande.Kvalifikationer
För att söka denna tjänst ska du vara legitimerad dietist med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Du som söker är en driven person som tycker om såväl teamarbete som att arbeta självständigt. Du är flexibel och har en god förmåga att prioritera och strukturera i ditt arbete. I mötet med patienten är du lyhörd och omtänksam. Självklart har du ett genuint intresse av arbete med barn, ungdomar och deras familjer. I syfte att hitta rätt medarbetare till dietistgruppen läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att du kan komma att bli kallad på intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka vi kan erbjuda dig som anställd.
vi kan erbjuda dig som anställd.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
