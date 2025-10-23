Dietist på deltid till Mobilia Vårdcentral
Svenska Primärvårdsspecialisterna AB / Dietistjobb / Malmö
2025-10-23
eller i hela Sverige
Mobilia Vårdcentral erbjuder ett privat alternativ till den offentliga vården, med målsättningen att vara tillgängliga när du behöver oss och erbjuda hälso- och sjukvård av hög kvalitet.
Vi strävar efter att ha en hög tillgänglighet med generösa öppettider måndag till lördag, och finns alltid till hands för våra patienter. Vår ambition är att ständigt utveckla verksamheten utifrån de behov och önskemål våra patienter uttrycker.
Vi söker nu en dietist som kan arbeta med vanliga dietistuppgifter såsom kostrådgivning, gruppterapi, förskrivning av näringsdryck med mera.
Som dietist hos oss inom primärvården kommer du att arbeta med kost- och nutritionsbehandling av patienter, både individuellt och i grupp. Du kommer även att ge stöd och fortbildning inom nutritionsområdet till övrig vårdpersonal samt vara med och utveckla informationsmaterial. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post
E-post: aida.fejzovic@mobiliavardcentral.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dietist". Arbetsgivare Svenska Primärvårdsspecialisterna AB
(org.nr 559161-9274), https://www.mobiliavardcentral.se/
214 32 MALMÖ Arbetsplats
Mobilia Vårdcentral Kontakt
Verksamhetschef
Johanna Perleryd johanna.perleryd@mobiliavardcentral.se 0760948572 Jobbnummer
9570230