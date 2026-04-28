Dietist mot barn- och ungdomsmedicin
2026-04-28
Skaraborgs Sjukhus - där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg - och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Enheten för kuratorer, dietister och rehabkoordinatorer består av 28 tjänster. Arbetsfältet sträcker sig över mottagningar och avdelningar inom den somatiska sjukvården på Skaraborgs sjukhus.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en dietist till vårt engagerade team inom barn- och ungdomsmedicin!
Hos oss i Skövde arbetar tre barndietister tillsammans och ansvarar för både slutenvård (barnavdelning och neonatalavdelning) och öppenvård (barnmottagning och dagvård). Dietisterna har en gemensam mottagning och samarbetar tätt, där vi täcker upp för varandra vid frånvaro och semestrar. I Lidköping finns ytterligare en barndietist som arbetar mot barnmottagning och dagvård. Den lediga tjänsten är i första hand placerad i Skövde, men möjlighet till omplacering kan finnas vid behov. Du kommer bli en del av ett kunnigt och varmt dietistteam med lång erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomsvård.
Som dietist hos oss arbetar du i nära samarbete med sjuksköterskor, läkare, logoped, fysioterapeut, kurator och andra yrkesgrupper kring patienten. Arbetsuppgifterna innefattar individuella kostrådgivningar och gruppträffar för patienter och närstående, utredning, bedömning och kostbehandling vid olika medicinska tillstånd samt förskrivning av kosttillägg och sondnäring vid behov.
Välkommen till en arbetsplats där vi kombinerar hög kompetens med trygg gemenskap - och där du som dietist gör verklig skillnad för våra yngsta patienter och deras familjer!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad dietist och som trivs med att arbeta i ett engagerat, tvärprofessionellt team där patienten alltid står i fokus.
Du har ett konsultativt, flexibelt och prestigelöst arbetssätt och är lyhörd och serviceinriktad i mötet med både patienter, närstående och kollegor.
Vi ser gärna att du har erfarenhet eller särskilt intresse för barn- och ungdomsmedicin, men det viktigaste är att du vill utvecklas tillsammans med oss och bidra till en trygg och kvalitativ vård för våra yngsta patienter.Övrig information
Rekryteringsprocessen sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Lövängsvägen (visa karta
)
541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus Kontakt
Leg dietist
Frida Midsten 0500-478188 Jobbnummer
9880811