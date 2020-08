Dietist hjärtverksamhet och diabetes - Region Sörmland - Dietistjobb i Katrineholm

Prenumerera på nya jobb hos Region Sörmland

Region Sörmland / Dietistjobb / Katrineholm2020-08-25Dietistenheten KatrineholmVälkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!2020-08-25Är du dietist som söker ett uppdrag där du kan arbeta varierat och fritt. Vill du även vara med och påverka ditt arbete är det här rätt arbetsplats.Primärvårds- och specialistvårdsdietister i Sörmland är organiserade i en dietistorganisation som tillhör länskliniken Paramedicin Sörmland med 270 stycken medarbetare, vars uppgift är att skapa bästa möjliga välbefinnande och bättre livskvalitet för patienter som är i behov av rehabilitering. Vi känner respekt och engagemang för våra patienter, i centrum står patientens hälsa och livskvalitet. Totalt finns ungefär 43 stycken härliga dietistkollegor i Sörmland. Vi arbetar utifrån att kvalitet går före kvantitet.Välkommen till en arbetsplats där du gör skillnad varje dag!Primärvårdsenheten respektive specialistvårdsenhet har varsin dietistchef med ett tätt samarbete, detta innebär möjligheter att förändra sitt uppdrag under tid. Vi har ett väl utvecklat nätverk med dietistkollegor och träffas regelbundet, har fin gemenskap och är aldrig längre bort än en Skypelänk.Kullbergska sjukhuset är länets specialistcentrum avseende screeningverksamhet, det är ett hemtrevligt sjukhus med en familjär stämning. Katrineholm är en stad med stark tillväxt, här är allting nära med endast 25 minuters tågresa från Norrköping, en timma från Stockholm och två timmar till Göteborg.I Sörmland finns goda möjligheter till att forska via "centrum för klinisk forskning". Vi arbetar aktivt med utvecklingsarbete och den egna kompetensutvecklingen. Vi använder teknik som bioimpedans.FörmånerVi har flexibel arbetstid och friskvårdsbidrag på 2500krRegelbundna träffar med dietister inom länet för kompetensutvecklingMöjlighet att hyra personalbostäder.Vi söker dig som vill vara med och utveckla öppenvården för diabetes- och hjärtvården i Katrineholm.Sjukhuset har hjärtrehabiliteringsteam med gruppundervisning och praktisk matlagning. Du arbetar tillsammans med andra paramedicinare, läkare och sjuksköterskor i diabetes, - hjärta och SSIH team. Du träffar patienter med ex typ1 diabetes, svårbehandlad typ2 diabetes och håller i kolhydraträkning för patienter.Mottagningsbesök sker på dietistenheten och den praktiska matlagningen i vårt träningskök, sedan finns möjlighet att samboka besök med de andra professionerna på deras mottagningar. Du har individuell nutritionsbehandling, gruppbehandling och information till patienter och anhöriga. Du är en självklar del i dem team som finns. Det är ett nära arbete med exempelvis fysioterapeut, kurator och arbetsterapeut.I tjänsten ingår arbete inom SSIH där patienterna får hjälp av dig med nutrition med exempelvis kosttillägg och parenteral nutrition. Det är varierande arbetsuppgifter och ingen dag är den andra lik.Du har kollegor på sjukhuset och i primärvården som du kan få stöd i arbetet av. Utöver detta har vi även utbildningsdagar där dietisterna delar med sig av ny kunskap inom nutritionsområdet.Din kompetensDu är legitimerad dietist. Vårt arbete utgår från evidensbaserade riktlinjer och etisk kodexTjänsten passar dig som trivs med varierande arbetsuppgifter och har hög servicekänsla. Din insats är viktig för en god och patientsäker vård varför vi vill att du är en noggrann och strukturerad person. Du har lätt för att samarbeta eftersom du kommer att ingå i team, men är även trygg med att arbeta under eget ansvar och tar egna initiativ. Har intresse och vilja att hjälpa andra. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.AnställningsformTillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Tillträde enligt överenskommelse.Vi utvecklar dietistenheten och önskemål att ha dietist under hela vecka finns från flera kliniker, helgtjänstgöring kan förekomma.Information om tjänsten lämnas avEnhetschef Anna Berglund, 072-142 01 40, anna.berglund@regionsormland.se anna.berglund@regionsormland.se )' rel='nofollow'>https://sormland.powerinit.com/Modules/Recruitments/ anna.berglund@regionsormland.se Facklig representant Naturvetarna Ida Myrbäck, 016-10 54 24, ida.myrback@regionsormland.se ida.myrback@regionsormland.se )' rel='nofollow'>https://sormland.powerinit.com/Modules/Recruitments/ ida.myrback@regionsormland.se Legitimerad dietist Linnéa Rüdén, 0150-567 97, linnea.ryden@regionsormland.se Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.Kom och jobba hos oss på dietistenheten!Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2020-09-30.Intervjuer kan komma att ske löpande.Se våra förmåner ( http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/) Följ oss gärna på Facebook ( http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/) Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde enligt överenskommelse -Sista dag att ansöka är 2020-09-30REGION SÖRMLAND5332284