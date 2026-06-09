Dietist för framtidens primärvård!
Region Östergötland / Dietistjobb / Valdemarsvik Visa alla dietistjobb i Valdemarsvik
2026-06-09
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Vi söker dig som är dietist och vill bidra med din kompetens i vårt team.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, fyra jourcentraler, Vårdcentrum Finspång, barnhälsovårdsenheten, 1177 och allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Du samarbetar nära läkare, sjuksköterskor och andra vårdgivare på vårdcentralen och möter en bred variation av patientärenden. Valdemarsviks kommun har en hög andel äldre personer.
Du arbetar folkhälsoinriktat där patientmötet sker enskilt eller i grupp och följer NCP (Nutrition Care Process) där bedömning, diagnos, behandling, uppföljning och utvärdering vid nutritionsrelaterad ohälsa omhändertas evidensbaserat.
Då vi prioriterar ett gott samarbete i ett tvärprofessionellt team på vårdcentralen ingår även ansvar för framtagande av lokala riktlinjer och internutbildning till medarbetare.
Som verksam dietist är du en del av ett dietistnätverk inom regionens primärvårdcentrum med cirka 25 verksamma dietister.
Nätverket samordnas av dietist som erbjuder inskolning, handledning och bevakar och förmedlar information och nyheter inom region, hälso- och sjukvård samt nutritionsområdet. För ett gott samarbete har dietistorganisationen regelbunden kontakt genom sammankallande professions-möten som sker digitalt eller fysiskt vid ett tillfälle per månad samt ett nätverksmöte vid 1-2 tillfällen per termin med dietister som är verksamma inom specialistvården. Framtagande av övergripande rutiner, arbetssätt och riktlinjer sker inom dietistorganisationen.
Du har möjlighet till professionsspecifik fortbildning och vartannat år planeras ett dietistinternat i form av tvådagars konferens för vidareutveckling i organisationen. Vi prioriterar patientsäkerhet och arbetsmiljö och har således en regionövergripande prioriteringsplan av patientflöden samt utformat en samarbetsfunktion vid tillfällig frånvaro där du stöttas upp av medarbetare som omhändertar en del av patientflödet under tiden du är borta. Viss del av tjänsten kan föreläggas på distans.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad dietist och har erfarenhet av din yrkesroll, det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i primärvård.
Som person är du nyfiken, engagerad och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga och trivs i att vara en del av ett team, men även att du har förmåga till självständigt arbete. Det är vidare viktigt att du har en god förmåga och vilja att utveckla verksamheten och kan ta hänsyn till det större perspektivet samt ser till hela verksamhetens bästa. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Brogatan 4 C (visa karta
)
615 30 VALDEMARSVIK Arbetsplats
Vårdcentralen Valdemarsvik Kontakt
vårdenhetschef
Åsa Abrahamsson asa.abrahamsson@regionostergotland.se 010-1044268 Jobbnummer
9956101