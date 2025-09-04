Dialogpolis till Operativa enheten
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm / Polisjobb / Stockholm Visa alla polisjobb i Stockholm
2025-09-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, Polisregion Stockholm i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Stockholm består av Stockholms län och Gotland. Verksamheten i regionen är organiserad i fyra polisområden: Nord, City, Syd och Gotland som tillsammans är indelade i 19 lokalpolisområden. Vidare finns det fyra regionala enheter: gränspolisen, operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Operativa enhetens uppdrag är att aktivt stödja lokalpolisområden, polisområden och enheter i sitt grunduppdrag. Detta görs genom att utveckla och tillhandahålla specialistförmåga som höjer den operativa effekten i arbetet med regionens problembild. Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är operativa enheten en viktig del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i region Stockholm.
Dialogpolisen tillhör sektionen för operativa kommunikativa insatser och är placerad i kvarteret Kronoberg. Som dialogpolis ges du stor frihet att planera ditt eget arbete och dina arbetstider. Du får möjlighet att vara med där det händer och får prata med de andra pratar om. Du är med och påverkar viktiga beslut som polismyndigheten tar. Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Dialogpolisens arbetsområden innefattar politik, migrerade konflikter och religion. Dialogpolis är polis med särskild uppgift att etablera relationer och kontinuerligt upprätthålla dialog med grupper, individer och organisationer som genomför eller förväntas genomföra demonstrationer och andra opinionsyttringar. Dialogpolisen utgör en kontaktlänk mellan beslutsfattare och opinionsbildare före, under och efter kommendering. Ett förtroendeskapande arbete över tid utgör grunden för dialogpolisens verksamhet. Arbetet baseras på långsiktiga relationer, intresse och nyfikenhet för omvärlden och om de grupper dialogpolisen arbetar med.
Dialogpolisen verkar både som taktisk och strategisk rådgivare i stabsmiljöer och gentemot beslutsfattare. Att arbeta som dialogpolis innebär både operativt arbete vid t.ex. allmänna sammankomster och andra opinionsyttringar samt arbete inför och efter genom kontinuerliga möten och samverkan internt och externt. En del av arbetet som dialogpolis innefattar att arbeta kunskapshöjande inom myndigheten genom föreläsningar. Dialogpolisen arbetar civilt och ingår i en dialoggrupp som leds av gruppchef.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som:
• Är polis enligt Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman
• Har arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer är relevant
Det är meriterande om du även har:
• Genomgått Särskild polistaktik (SPT) där du införskaffat dig kunskaper inom ledningsförhållanden, metoder och juridik
• Erfarenhet av stabsarbete
Personliga egenskaper
Som person visar du yrkesmässig mognad, integritet och trygghet samt förmåga till flexibilitet. Då vi arbetar tillsammans och är beroende av varandra när vi är ute så ser vi att du också har hög kontakt- och samarbetsförmåga. Utöver det behöver du även kunna kommunicera och interagera med enskilda personer och grupper samt hantera konflikter som uppstår mellan parter. En stor del av arbetsvardagen består även av att inhämta och bearbeta information utifrån ett helhetsperspektiv därav ser vi att du även har en god förmåga till detta.
Det är grundläggande att du har ett stort intresse för omvärldsbevakning och samhällsutveckling, särskilt avseende grupperingar och andra opinionsbildare, nationellt och internationellt. Du är intresserad av interaktionen mellan olika politiska, etniska och religiösa grupper.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Kungsholmen Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid med särskilt lönetillägg, men möjlighet finns att komma överens om annan arbetstidsförläggning.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Dialogpolis
Anställningsbenämning: Polisassistent
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275043/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Kontakt
Gruppchef
Erik Petschler erik.petschler@polisen.se 073-088 18 26 Jobbnummer
9491151