Diakon till Universitetskyrkan
Uppsala pastorat
Svenska kyrkan Uppsala är de sex tätortsförsamlingarna i samverkan, och ansvarar också för Uppsala kyrkogårdar.
Fem av församlingarna bildade 2014 Uppsala pastorat med gemensam styrelse och ledning. Tillsammans vill vi vara den lokala kyrkan för 180 000 Uppsalabor.
Välkommen till ett ekumeniskt team som formar och inbjuder till gemenskap och mötesplatser. Du blir en viktig länk mellan universitet, nationer, campus och de lokala församlingarna.
I den här tjänsten ingår du i Universitetskyrkans kollegium och har ditt kontor i Uppsala studentkårs kårhus. Du har också en tillhörighet i Helga Trefaldighets församlings arbetslag.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Universitetskyrkan i Uppsala är en del av det studiesociala nätverket vid Uppsalas två universitet och du blir där del av ett team som tillsammans arbetar med bland annat följande uppgifter:
- Enskilda samtal och sorgegrupper
- Utbildningar och workshops om normer, värderingar, gruppdynamik, kommunikation och konflikthantering för studentgrupper och personal ofta i nära samarbete med studenthälsan
- Närvaro på nationer och campus
- Akut krishantering vid dödsfall och annan kris, krisberedskap
- Att vara en länk mellan studenterna och de lokala församlingarna
Viktiga utmaningar inför framtiden är religionsdialog och att möta de internationella studenterna och deras behov.
Vi söker dig som
- Är vigd diakon i Svenska kyrkans ordning
- Är ekumeniskt väl förankrad
- Har god erfarenhet av själavård och gärna vidareutbildning
- Har erfarenhet av församlingsarbete
- Talar och skriver engelska obehindrat
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och du behöver inte ha erfarenhet av allt ovanstående, men du behöver vara villig att lära dig och gå in i uppgifterna.
Tjänsten innefattar tjänstgöring såväl dagtid som kvällstid samt vissa helger.
Vi ser gärna att du har B-körkort.Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
För mer information
Vill du veta mer kan du kontakta:
Karin Borg, Universitetskyrkan
018-430 37 08, 0766 - 22 59 08, karin.borg@studentprast.uu.se
Lars Olof Fahlén, församlingsherde Helga Trefaldighets församling
018-430 36 76, larsolof.fahlen@svenskakyrkan.se
Fackliga representanter:
Annika Fransson, Visionannika.fransson@fv.vision.se
Johan Engvall, Kyrk-Ajohan.engvall@svenskakyrkan.seSå ansöker du
Sista ansökningsdag är 15 februari. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/24". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Pastorat
(org.nr 252003-0145) Arbetsplats
Uppsala pastorat Jobbnummer
9691737