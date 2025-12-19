Diakon till Svenska kyrkan Västerås
2025-12-19
Vill du arbeta i ett engagerat och varmt arbetslag där diakonin har en naturlig och självklar plats? Nu söker vi dig som vill vara med och fortsätta utveckla det diakonala arbetet i en levande stadsdel med både många äldre, barnfamiljer och engagerade ideella.
Här blir du en del av ett öppet och stöttande arbetslag där hela församlingen arbetar tillsammans för att skapa en närvarande och relevant kyrka i området. Tjänsten rymmer både vardagsnära möten och större sammanhang, med utrymme för initiativ och idéer. Vill du vara med?
OM TJÄNSTEN
Som diakon i Svenska kyrkan Västerås utför du ditt diakonala uppdrag med en trygg grund i vår diakonipastoral. Här har diakonin en självklar plats i både vardagen och vid större sammanhang. I den här rollen har du har ditt tjänsteställe i och utgår ifrån Önsta gryta kyrka men du verkar över ett större område - det vi internt kallar det norra pastorala området. Här får du möjlighet att kliva in i en väletablerad verksamhet och ett diakonalt arbete med stor närvaro - samtidigt som du har utrymme att forma och utveckla arbetet utifrån dina erfarenheter, intressen och de behov du ser omkring dig.
Du kommer att vara en närvarande kraft i människors liv - särskilt bland äldre, både i kyrkans gemenskap och på äldreboenden. Genom samtal och besök skapar du rum för reflektion, närhet och mänsklig värme. En annan viktig del av tjänsten är att samordna och stötta våra ideella medarbetare - du är med och rekryterar, handleder och bär omsorg om dem som ger av sin tid och sitt engagemang. Du har även ansvar för fondhantering och enskilda samtal, där du möter människor i olika livssituationer. Utifrån dina önskemål och intressen finns också möjlighet att delta i andakter och gudstjänster och pastoratsövergripande projekt.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är vigd diakon i Svenska kyrkans ordning. Oavsett om du är en erfaren diakon som vill fortsätta utvecklas i ett nytt sammanhang, eller om du nyligen blivit vigd och längtar efter att kliva in i ett tryggt och välkomnande arbetslag - här finns plats för dig!
För tjänsten krävs att du har körkort och tillgång till bil, eftersom arbetet delvis sker ute i området. Du behöver kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift, samt ha grundläggande datorkunskaper då vi arbetar i olika administrativa system och digitala verktyg i vardagen.
PERSONLIGA EGENSKAPER
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt på ett strukturerat och självständigt sätt. Du är trygg i dig själv, har god självinsikt och förmåga att skilja på det personliga och professionella i mötet med människor. Vi tror att du kan behålla lugnet och fokuset även i pressade situationer, och att du snabbt kan sortera vad som är viktigast just nu. Du trivs i mötet med andra och har en naturlig förmåga att skapa och vårda goda relationer, både med kollegor, ideella och församlingsbor. Du är initiativrik och ser vad som behöver göras, samtidigt som du samarbetar lyhört och prestigelöst med andra i arbetslaget och pastoratet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
TILL SIST
Tjänsten är en heltidsanställning där dag- kväll- och helgtjänstgöring ingår.
Vi är nyfikna på vem du är och hoppas att du vill bli en del av vårt sammanhang! Hör gärna av dig till någon av oss som står angivna längst ner i annonsen om du har frågor eller vill veta mer.
Under julhelgerna är vi delvis frånvarande, vilket kan innebära något längre svarstider. Vi återkommer till dig så snart vi är tillbaka - tack för ditt tålamod!
Vi ser fram emot din ansökan!
Kort om Svenska kyrkan Västerås:
Svenska kyrkan Västerås har ca 78 000 medlemmar. Här arbetar omkring 230 schyssta medarbetare, som alla är en del av en resursstark modern organisation med goda villkor, goda utvecklingsmöjligheter och bra förmåner. Här får du dels många arbetskamrater och dels många möten och kontakter med andra människor genom våra olika verksamheter. Vi som arbetar här finns i 26 kyrkor och på 23 begravningsplatser men också runt om i samhället.
Inom Svenska kyrkan Västerås finns många olika yrken. Kanske tänker du främst på våra profilyrken, präster, diakoner, kyrkomusiker och församlingspedagoger men här finns också vaktmästare, kyrkogårdsarbetare, kommunikatörer, ekonomer och många andra som alla har olika bakgrund. Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan eller vara troende för att arbeta hos oss, om du inte arbetar inom något av profilyrkena. Men däremot måste du dela våra grundläggande värderingar som grundar sig på den kristna tron.
När du väljer att arbeta hos oss bidrar du till att skapa ett godare liv och ett schysstare samhälle för många, med hjälp och stöd till människor som har det svårt. Du bidrar också till vårt gemensamma kulturarv, att du själv och andra kan sjunga i kör, delta i verksamheter, prata med en präst när det krisar och mycket mer.
