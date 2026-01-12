Diagnostekniker till kund i Strängnäs
Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Strängnäs Visa alla maskinreparatörsjobb i Strängnäs
2026-01-12
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Strängnäs
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige
Om tjänsten som Diagnostekniker
Vi söker dig som är teknikintresserad och vill arbeta praktiskt med felsökning och diagnostisering inom fordonsbranschen hos vår kund i Strängnäs. Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse.
Huvudsakliga arbetsuppgifter för DiagnosteknikerSom diagnostekniker arbetar du dagligen med att felsöka, analysera, tolka och åtgärda fel på fordon och dess system. Du kommer använda dig av avancerad diagnosutrustning och arbeta med modern teknik. Andra uppgifter kan vara service, reparation, dokumentation samt viss kundkontakt. Beroende på din erfarenhet och kompetens ser vi gärna att du tar ett helhetsansvar för återskapning av fordonens funktionalitet tillsammans med ditt team.
Kompetenskrav och personliga egenskaper för diagnosteknikerVi söker dig som har erfarenhet av felsökning och reparation inom fordon, gärna som diagnostekniker, fordonstekniker eller liknande. Du är lösningsorienterad, noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och i samarbete med andra. God initiativförmåga och intresse för utveckling inom fordonsteknologi värdesätts högt.
Erfarenhet av felsökning/diagnos på personbilar
Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet från fordonsbranschen
B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Om dig som söker rollen som Diagnostekniker
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en ansvarstagande och serviceinriktad person som uppskattar tydlig kommunikation med kollegor. Att du är flexibel, självgående och känner stolthet över att leverera kvalitetsarbete är viktigt för att lyckas i rollen som diagnostekniker.
Ansökan - Diagnostekniker till Strängnäs
Låter tjänsten som diagnostekniker intressant? Vi behandlar ansökningarna löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om FordonsakademinVi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Fordonsakademin startades av specialister inom branschen med omfattande verkstadserfarenhet. Vår vision är att ge arbetsgivare rätt person med rätt kompetens, i rätt tid inom rekrytering, bemanning och utbildning. Vi är en del av Arenakoncernen och finns representerade i hela landet på över 160 orter. Vi ser varje medarbetares potential och arbetar aktivt för en mer inkluderande och kompetent fordonsbransch.
Våra värderingarVi brinner för att matcha rätt kompetens med rätt företag och lägger vikt vid att alltid vara personliga, engagerade och professionella - i varje uppdrag och varje möte. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/ Arbetsplats
Fordonsakademin Kontakt
Matteus Gebrael matteus@fordonsakademin.se Jobbnummer
9679389