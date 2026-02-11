Diabetessköterska till Ripans Hälsocentral
Min Byrå i Jämtland AB / Sjuksköterskejobb / Östersund Visa alla sjuksköterskejobb i Östersund
2026-02-11
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Min Byrå i Jämtland AB i Östersund
, Åre
, Strömsund
, Nordanstig
, Sandviken
eller i hela Sverige
Inom Medinord AB finns två hälsocentraler, Ripan i Östersund och Renen i Duved, samt läkarmottagningar i Undersåker och i området Björnen i Åre. Vi är ett innovativt företag med korta beslutsvägar där du får möjlighet att vara med och forma både din och verksamhetens framtid. Vi värdesätter en stark teamkänsla och ett gott arbetsklimat, där varje medarbetare känner sig delaktig och uppskattad.
HC Ripan söker nu en diabetessköterska / Distriktssköterska Vi söker en engagerad och trygg legitimerad sjuksköterska till en delad tjänst, där arbetet fördelas med 60 % som diabetessköterska och 40 % som distriktssköterska på hälsocentralen. Hos oss får du arbeta i en mindre, personlig verksamhet med korta beslutsvägar och ett starkt fokus på kvalitet, kontinuitet och gott bemötande.
Om oss Ripans Hälsocentral är en väletablerad och uppskattad vårdcentral belägen i centrala Östersund, där vi arbetar med att erbjuda högkvalitativ och personcentrerad vård för våra patienter. Vårt mål är att vara en trygg och lättillgänglig vårdcentral för alla, där både patient och personal trivs. Vi är ett mindre, sammanhållet team som värderar samarbete, respekt och ett gott arbetsklimat. Vi erbjuder ett stimulerande arbete i en liten och välfungerande arbetsgrupp där samarbete, självständighet och patientfokus är i centrum.
Arbetsuppgifter Tjänsten är kombinerad och innebär att du arbetar ungefär 60% som diabetessköterska och resterande del i rollen som distriktssköterska/sjuksköterska på vårdcentralen. Upplägget gör att du får både ett specialistområde att fördjupa dig i och en varierad vardag i primärvården.
Som diabetessköterska arbetar du bland annat med:
planerade diabetesbesök och uppföljningar
egen mottagning med patientutbildning och livsstilsstöd
läkemedelsuppföljning i samverkan med läkare
arbete med kvalitetsregister, riktlinjer och förbättringsarbete
stöd till kollegor i diabetesrelaterade frågor
deltagande i utveckling av diabetesmottagningen
I den övriga delen av tjänsten arbetar du som distriktssköterska/sjuksköterska med:
akuta flöden och triagering
planerad sköterskemottagning
telefonrådgivning
egen mottagning utifrån behov och kompetens
Hos oss arbetar du i ett team med bred kompetens och stark samarbetskultur, där vi tillsammans skapar smidiga och trygga vårdflöden för både patienter och personal. Du kommer även att ha ett nära samarbete med vår erfarna diabetessköterska på Renens hälsocentral i Duved, vilket innebär att resor dit kan förekomma.
Om dig Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom diabetesvård. Meriterande om du även är distriktssköterska.
Du är trygg i din yrkesroll och trivs med både med självständigt mottagningsarbete och teamarbete. Du har ett strukturerat arbetssätt, lätt för att skapa goda patientrelationer och ett genuint intresse för långsiktigt stöd och egenvårdsutveckling hos patienter med diabetes.
Vi ser gärna att du:
har erfarenhet av primärvård och/eller kronisk sjukdom
är van vid att arbeta med telefonrådgivning och mottagning
gillar att utveckla rutiner och arbetssätt
har ett varmt, professionellt bemötande
Information om tjänsten Vi erbjuder en tillsvidareanställning med kombinerat uppdrag:
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Tjänstgöring: Heltid (60% diabetessköterska & 40% distriktssköterska)
Arbetstid: Dagtid, vardagar
Startdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Månadslön enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt engagerade team på Ripans Hälsocentral. För mer information eller frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Erik Nilsson via erik.nilsson@hcripan.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7187598-1829482". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Min Byrå i Jämtland AB
(org.nr 559027-7041), https://jobb.min-byra.se
Thoméegränd (visa karta
)
831 34 ÖSTERSUND Arbetsplats
Min Byrå Jobbnummer
9735810