Diabetessköterska/sjuksköterska
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Höganäs Visa alla sjuksköterskejobb i Höganäs
2025-08-26
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Höganäs
, Helsingborg
, Ängelholm
, Båstad
, Klippan
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-26Om företaget
Vi är en vårdcentral som öppnade 2019 i Höganäs - en modern digifysisk vårdcentral. Hos oss finns allmänspecialister, ST-läkare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, dietist och kurator. Vi är en erfaren och kompetent arbetsgrupp som med en stor portion arbetsglädje jobbar teambaserat för att hjälpa våra 6000 listade patienter på bästa sätt. 2022 vann vi pris för Skånes bästa Vårdcentral vilket vi är mycket stolta över. Att vi arbetar digifysiskt innebär att vi förutom traditionellt arbete på mottagningen även arbetar med rådgivning både i telefon och via chatt. Våren 2023 flyttade vi in i helt nya ljusa lokaler mitt i hjärtat av Höganäs. Här finns närhet till allmänna kommunikationer och goda parkeringsmöjligheter. Vår vårdcentral växer och utvecklas och nu söker vi ännu en medarbetare.
Din roll
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med specialistkompetens diabetes, gärna med några års erfarenhet. Du är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt.
Vi söker dig som är noggrann i ditt arbete, har förmåga till flexibilitet och kan anpassa tempo och arbetsmetoder efter vad varje situation kräver. Vi värdesätter laganda och förmåga att ta initiativ. Du är engagerad och noga med att alltid hålla hög kvalitet i ditt arbete. Du gillar utmaningar och vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling. Möjlighet att arbeta såväl med fysiska besök samt med digitala videobesök för att möta patientens behov. Vi erbjuder löpande fortbildning samt att delta i samverkansgrupp för diabetessköterskor inom Capio.
Vi erbjuder dig * Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt
• Friskvårdsbidrag * Frukost varje fredag * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra Om dig
Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom diabetes.
Tjänsten är på 80-100% efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning 6 månader för alla tillsvidareanställningar
Sista dag att ansöka är 2025- 09-30 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Anni Åkermyr anni.akermyr@capio.se +46709307620 Jobbnummer
9476195