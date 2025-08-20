Diabetessköterska/distriktssköterska
St Eriks Vårdbolag AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos St Eriks Vårdbolag AB i Stockholm
På S:t Eriks vårdcentral arbetar 57 personer med ett patientunderlag i alla åldrar inom husläkarverksamhet, hemsjukvård och BVC. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete där vi aktivt utvecklar verksamheten kontinuerligt.
Vårdcentralen, som är en av Stockholms största personalägda vårdcentraler, ligger centralt på Kungsholmen. Vårdcentralen är väletablerad med en sammansvetsad personalstyrka med hög kompetens och lång erfarenhet av primärvård.
För att skapa en god kontinuitet för våra patienter samverkar vi även med övriga vårdkontakter i kommun, slutenvård och närstående. Vi arbetar i journalsystemet Take Care.
Vi söker dig som är distriktssköterska med kompetens inom diabetes. Du ska gärna ha arbetat självständigt med diabetesmottagning tidigare.
Hos oss har du en kollega på diabetesmottagningen vilket vi tycker är värdefullt för samarbete och att kunna ge god vård. Du arbetar främst med diabetes men även med sedvanligt mottagningsarbete inklusive telefonrådgivning.
Tjänsten är ett vikariat för föräldraledighet på minst ett år.
Tillträde under hösten enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: sofia.strath@steriksvardcentral.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare St Eriks Vårdbolag AB
(org.nr 556753-1461), http://www.steriksvardcentral.se
Fleminggatan 24 (visa karta
)
112 82 STOCKHOLM Arbetsplats
Sankt Eriks Vårdcentral Kontakt
Distrikt-/Diabetessköterska
Sofia Stråth sofia.strath@steriksvardcentral.se 0702758196 Jobbnummer
9466463