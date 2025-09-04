Diabetessköterska
Capio Vårdcentral Sävja ligger söder om Uppsala med skogen Lunsen bakom husknuten. Sävja har goda kommunikation med buss och nära anslutning till E4.
Verksamheten består av allmänspecialist-läkare, ST-läkare, sjuksköterskor, distriktsköterskor, psykologer, fysioterapeuter, undersköterskor, dietist, medicinska sekreterare, administratör och lokalvårdare. Vi har BVC-sköterskor på BVC och barnmorskor på vår barnmorskemottagning, som även samverkar med familjecentralen i samma byggnad.
Vi är en modern och välfungerande verksamhet bestående av ca 37 st medarbetare som servar ca 9500 listade patienter. Vi formar en arbetsmiljö där alla kan utvecklas och känna stolthet över sin egen och vår gemensamma insats. Inom Capio har vi stor tilltro till varje människas förmåga och vi uppmuntrar våra medarbetare att själva ta initiativ till förbättringar. På så sätt kan alla vara delaktiga i företagets utveckling och framgång. Vi erbjuder också kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad förmåner.
Din roll
Se hit! Nu söker vi dig som är leg sjuksköterska eller distriktssköterska med inriktning diabetes! Det är meriterande att vara distriktsköterska samt ha erfarenhet. Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter för diabetessköterska och sjuksköterska i primärvård som telefonrådgivning, chatt och mottagningsarbete.
Du kommer vara delaktig i utvecklingen av verksamheten och därför bra att du är flexibel, nytänkande gilla varierande arbetsuppgifter och ha god vana av triagering.
Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Vi erbjuder dig
Vi kan erbjuda heltidsarbete. Vi tillämpar alltid 6 månaders provanställning. Hos oss är det viktigt med högt i tak och gott bemötande.
Vår ambition är att vara en inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra. Vi tillämpar naturligtvis kollektivavtal och generösa pensionsavtal. Kompetensutveckling är en självklarhet och friskvård uppmuntras med ett bidrag på 3000:-/år. Varje fredag har vi fredagsfika tillsammans och det är en viktig tid under veckan.
Om dig
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom diabetes. Du är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av mottagningsarbete och telefonrådgivning.
Sista dag att ansöka är 2025 10 15
