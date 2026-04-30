Diabetesresurs, Resurspedagog och Fritidspersonal
i Ur och Skur Utsikten Ekonomisk Fören / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Lidingö Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Lidingö
2026-04-30
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos i Ur och Skur Utsikten Ekonomisk Fören i Lidingö
Utsiktens skola - Mellanstadiet (åk 4-6)
Utsiktens skola söker en trygg och engagerad medarbetare till ett visstidstjänst på 3 år som diabetesresurs, resurspedagog och personal i fritidsverksamheten på vårt mellanstadium.
Om Utsiktens skola
Utsiktens skola är en F-6-skola där vår verksamhet vilar på värdegrunden kunskap, trygghet och hälsa. Vi arbetar med natur och friluftsliv som metod, både i undervisningen och i elevernas vardag, och strävar efter att skapa meningsfulla, trygga och hälsofrämjande lärmiljöer.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att:
• vara diabetesresurs för elev i behov av medicinsk och pedagogisk trygghet under skoldagen
• arbeta som resurspedagog i klass och i andra lärmiljöer
• medverka i och bidra till fritidsverksamheten
• samarbeta med lärare, fritidspersonal, elevhälsa och vårdnadshavare
• stödja elever socialt och pedagogiskt under hela skoldagen
Vi söker dig som
• är ansvarstagande, lugn och har god förmåga att skapa trygghet
• har erfarenhet av arbete med barn i skolålder
• gärna har kunskap om eller erfarenhet av diabetes (eller är villig att lära)
• tycker om att arbeta utomhus och använda natur och friluftsliv som pedagogiskt verktyg
• är flexibel och trivs med varierade arbetsuppgifter
Vi erbjuder
• ett meningsfullt och varierande uppdrag i ett engagerat arbetslag
• en skola där elevens hälsa och trygghet står i centrum
• en arbetsmiljö som präglas av samarbete, respekt och närhet till naturen
Välkommen med din ansökan och bli en del av Utsiktens skola!
Ansök nu!
Ansökningarna behandlas löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Titta in på vår hemsida Utsikten skola Lidingö och vår instagram @iurochskurutsikten för att läsa mer om skolan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: charlotta.burger.hyllienmark@iurochskurutsikten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare i Ur och Skur Utsikten Ekonomisk Fören
Kyrkviksstigen 3 (visa karta
)
181 46 LIDINGÖ Arbetsplats
I Ur och Skur Utsikten Jobbnummer
9886717