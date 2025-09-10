DHL Freight söker: Kundtjänstmedarbetare
2025-09-10
På DHL arbetar vi med att få våra kunders vardag att fungera. Som ett av de ledande företagen i världen inom logistik, ser vi till att våra kunder får leverans av varor och material. Utan transporter stannar samhället, vi har ett viktigt uppdrag - Förena människor, förbättra liv. Som medarbetare hos oss är du en viktig nyckelspelare.
DHL Freight:s Kundservice i Jönköping ansvarar för all kundservice gällande våra utrikes produkter. Vi är ca 50 medarbetare som arbetar på kontoret. Vi hanterar förfrågningar som avser både före, under och efter transport via telefon, mail och chatt från kunder och våra DHL kontor ute i Europa. För oss är tillgänglighet och kundbemötande viktigt för att vi ska kunna leverera en positiv kundupplevelse. Därför är kundfokus samt ditt engagemang som medarbetare oerhört viktigt för oss!
Är du den vi söker?
Just nu söker vi 2 nya medarbetare till vår utrikes kundtjänst.
Vi är en arbetsplats där du får möjlighet att växa tillsammans med dina kollegor och hela vår kundservice. Vi har delat in kundens frågor i olika kunskapsområden. När man börjar hos oss så lär man sig ett kunskapsområde för att sedan bygga vidare med fler. Vi har en god teamkänsla där vi hjälper och stöttar varandra.
Tillsammans når vi våra mål, får våra kunder att växa tillsammans med oss och firar våra framgångar. För oss är medarbetarengagemanget avgörande för att vi ska lyckas.
Arbetsuppgifter och ansvar
Du får en utvecklande och spännande roll där du hanterar kundkontakter via telefon, mail och chatt. Rollen innebär att:
* Hantera ärenden från våra företagskunder och samarbetspartners gällande utrikes transporter.
* Lära dig att använda våra system för att på bästa sätt ge service och snabb problemlösning.
* Arbeta nära övriga funktioner inom Kundservice samt DHL Freight i stort, detta för att stärka banden och samarbetet inom DHL Freight i syfte för att arbeta med ständiga förbättringar.
Dina främsta verktyg i rollen är telefon, dator och din förmåga att kommunicera, därför är du van att arbeta i olika datorsystem och gillar att ha många arbetsuppgifter igång samtidigt.
Profil & Bakgrund
För att lyckas i den här rollen ser vi att du har:
Gymnasial utbildning eller likvärdig
God dator- och systemvana
Kommunicerar mycket väl i svenska och engelska i tal och skrift
1-2 års erfarenhet inom kundservice eller liknande områden är meriterande
Nedan kännetecknar dig som person:
Positiv & engagerad
Serviceinriktad
Målinriktad
Lyhörd
Kommunikativ
Stresstålig
Lösningsorienterad
Vi söker 2 kandidater med 100% tjänstgöringsgrad. Tjänsten är placerad i Jönköping, Bangårdsgatan.
Vad erbjuder vi dig?
Vi på DHL trivs och många av oss har jobbat här länge. Vi är ett företag som ser våra medarbetares utveckling och potential - vi vågar satsa på våra medarbetare! I det stora globala, och internationella bolaget som vi är, har vi en härlig teamkänsla med familjär stämning där vi respekterar varandra. Vi är certifierade i Top Employer och Great Place to Work vilket innebär att vi är en arbetsgivare som erbjuder den bästa arbetsmiljön för medarbetare att utvecklas både professionellt och personligt. Miljö och hållbarhet är viktigt för oss, vi arbetar ständigt med att utvecklas för att ligga i framkant, vilket uppmärksammas och ger resultat. Vi tar ansvar och är bland annat utsedda till branschvinnare av Sustainable Brand Index B2B för tredje året i rad.
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor, vänligen kontakta Ina Strid på email: ina.strid@dhl.com
Enligt EU-direktiv (2009/52/EG) måste vi som arbetsgivare kunna påvisa våra medarbetares rättighet att arbeta inom EU. Vid en anställning på DHL måste du därför kunna uppvisa din rätt att arbeta inom EU genom medborgarskap (exempelvis pass) eller i annat fall uppvisa ditt arbetstillstånd. Vi genomför bakgrundskontroller på alla våra slutkandidater genom utdrag ur belastningsregistret. Ersättning
SALARY Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
