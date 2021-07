DHL Freight söker: Head of Security - DHL Freight (Sweden) AB - Ekonomichefsjobb i Solna

DHL Freight (Sweden) AB / Ekonomichefsjobb / Solna2021-07-06På DHL arbetar vi med att få våra kunders vardag att fungera. Som ett av de ledande företagen i världen inom logistik, ser vi till att våra kunder får leverans av varor och material. Utan transporter stannar samhället, vi har ett viktigt uppdrag - Förena människor, förbättra liv. Som medarbetare hos oss är du en viktig nyckelspelare.Arbetsuppgifter och ansvarNu söker vi en Head of Security till DHL Freight Sverige med ansvar för säkerhetsavdelningen i Sverige. Här ingår också övergripande koordinering av säkerhetsarbetet i regionen Nordics & Baltics. Rollen innebär att du inom DHL Freight Sverige har det övergripande koordinerande ansvaret för säkerhetsrelaterade (security) frågor såväl strategiskt som operativt. Inom ditt ansvarsområde ingår koordinering av underhåll för säkerhetssystem, samordna upphandlingar och inköp av säkerhetsutrustning (security), planera med koppling till budget, följa upp kostnader, koordinera och implementera säkerhetslösningar samt vara support till lokala platschefer. Inom Sverige bedrivs verksamheten vid 35 anläggningar från Luleå i norr till Malmö i söder. Totalt inom Norden och Baltikum är vi verksamma från ca 45 anläggningar.Du rapporterar till Director Strategy and Business Development Sverige och kommer att arbeta tätt tillsammans med Deutsche Post/DHL Freight Corporate Security-avdelning som sitter i Bonn, Tyskland. Arbetet innebär tätt samarbete med verksamhetsansvariga samt plats- och kontorschefer. Tjänsten är placerad på vårt nybyggda huvudkontor i Solna, Stockholm men flexibilitet finns. I tjänsten ingår det resande främst inom Sverige men resor till andra platser främst inom Europa kan förekomma.Huvudsakliga arbetsuppgifter:Leda den svenska säkerhetsavdelningens arbete samt ha personalansvar för fyra medarbetareImplementera samt upprätthålla policys och guidelines fastställda av Corporate SecurityKoordinera och styra projekt, uppdateringar och omställning inom säkerhetsområdetProjektera säkerhetsinstallationerSamordna och styra upphandlingar inom säkerhetsområdetLeda, koordinera och/eller genomföra säkerhetsutredningar enskilt, i grupp och i samverkan med myndigheterHålla sig uppdaterad inom området gällande standards (ex TAPA) samt praxisUppskatta och planera (tillsammans med ekonomiavdelningen) kommande säkerhetsprojektSupportera och guida platschefer samt lokalt säkerhetsansvariga med avseende på säkerhetsarbetets genomförandeKoordinera med Deutsche Post/DHL Freight Corporate Security avseende strategiska beslut och vägvalSupportera försäljningsavdelningen samt produktionen vid tecknande samt implementering av avtal där ofta säkerhetsbilagor förekommerUpprätthålla och vårda kontakter inom Polis, Säkerhetspolisen samt Tullen och i vissa fall andra myndigheter2021-07-06Vi söker dig som har minst 10 års erfarenhet av operativt och strategiskt säkerhetsarbete med dokumenterat goda resultat. Du är en erfaren ledare och är van vid personalansvar. Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska. Du har god kommunikativ förmåga och lätt för att arbeta i grupp. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av säkerhetsteknik, CCTV system, larm och passersystem. Du ska vara van att arbeta med Microsoft Office samt grundläggande kunskaper att hantera CAD.Du ska ha analytisk förmåga vilket krävs i de brottsutredningar som kontinuerligt genomförs och du behöver ha en god förmåga att samverka med människor från andra länder och kulturer. Erfarenhet från större globala organisationer och logistikbranschen är meriterande.Vi tror att du har ett stort intresse för säkerhetsarbete och teknik. Du är en självgående person som tycker om att ha ordning och reda, undvika överraskningar och trivs med att arbeta med många olika typer av medarbetare.Du är strukturerad, du klarar av att ha många bollar i luften och du drivs av att se resultat av det du gör. I rollen som Head of Security har du stort eget driv och kreativitet, du kommer med nya infallsvinklar och ser möjligheter inom nya tekniker eller angreppssätt samtidigt som du vet vikten av att vara serviceorienterad.För att lyckas i rollen behöver du ha ett prestigelöst förhållningssätt samt vara en ödmjuk teamplayer samtidigt som du kan kliva in och visa rätt riktning där det behövs. Det är viktigt att du är trygg i dig själv och vågar stå upp för din sak mot kollegor och ledning. Du är experten och Du ansvarar fullt ut för ditt område.Vad erbjuder vi dig?Vi på DHL trivs och många av oss har jobbat här länge. Vi är ett företag som ser våra medarbetares utveckling och potential - vi vågar satsa på våra medarbetare! I det stora globala, och internationella bolaget som vi är, har vi en härlig teamkänsla med familjär stämning där vi respekterar varandra. Här finns mycket medarbetarengagemang och vi tycker om att fira våra framgångar. Vi är certifierade i Top Employer vilket innebär att vi är en arbetsgivare som erbjuder den bästa arbetsmiljön för medarbetare att utvecklas både professionellt och personligt. Miljö och hållbarhet är viktigt för oss, vi arbetar ständigt med att utvecklas för att ligga i framkant, vilket uppmärksammas och ger resultat. Vi tar ansvar och blev bland annat utsedda till branschvinnare av Sustainable Brand Index B2B för tredje året i rad.Vill du också vara med? Välkommen med din ansökan senast 29 augusti 2021, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor, vänligen kontakta Johan Widman på email: johan.widman@dhl.com eller 070-957 91 28.Häng med oss bakom kulisserna, följ oss på Instagram. Enligt EU-direktiv (2009/52/EG) måste vi som arbetsgivare kunna påvisa våra medarbetares rättighet att arbeta inom EU. Vid en anställning på DHL måste du därför kunna uppvisa din rätt att arbeta inom EU genom medborgarskap (exempelvis pass) eller i annat fall uppvisa ditt arbetstillstånd. Vi genomför bakgrundskontroller på alla våra slutkandidater.Sista dag att ansöka är 2021-08-29