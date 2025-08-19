DHL Freight söker: Dispatcher/ Transportplanerare

DHL Freight (Sweden) AB / Logistikjobb / Malmö
2025-08-19


På DHL arbetar vi med att få våra kunders vardag att fungera. Som ett av de ledande företagen i världen inom logistik, ser vi till att våra kunder får leverans av varor och material. Utan transporter stannar samhället, vi har ett viktigt uppdrag - Förena människor, förbättra liv. Som medarbetare hos oss är du en viktig nyckelspelare.

Vi söker dig som vill vara del av det drivet och professionellt team på 10 personer vars huvudsakliga arbetsuppgift är att planera transporter till och från Centraleuropa, Baltikum och CIS. Du är en teamspelare och utmärkt kommunikatör med ett driv och engagemang för att leverera kvalitet och kundnöjdhet varje dag.

Arbetsuppgifter och ansvar

Du får en utvecklande och spännande roll då du ansvarar för:

Trafikplanering enligt process/instruktioner - arbeta aktivt mot uppställda KPI:er

Säkra lastkapacitet på daglig basis

Söka spot/charterkapacitet på marknaden genom olika kanaler

Skapa och upprätthålla kundkontakter

Kommunicera med alla intressenter inom transportprocessen

Beräkning av spotpriser

Avvikelserapportering

Uppföljning av transportörsperformance och kvalitet

Löpande lösa utmaningar som påverkar kostnadsnivå, kvalitet och performance



Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-21
