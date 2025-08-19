DHL Freight söker: Dispatcher/ Transportplanerare
2025-08-19
På DHL arbetar vi med att få våra kunders vardag att fungera. Som ett av de ledande företagen i världen inom logistik, ser vi till att våra kunder får leverans av varor och material. Utan transporter stannar samhället, vi har ett viktigt uppdrag - Förena människor, förbättra liv. Som medarbetare hos oss är du en viktig nyckelspelare.
Vi söker dig som vill vara del av det drivet och professionellt team på 10 personer vars huvudsakliga arbetsuppgift är att planera transporter till och från Centraleuropa, Baltikum och CIS. Du är en teamspelare och utmärkt kommunikatör med ett driv och engagemang för att leverera kvalitet och kundnöjdhet varje dag.
Arbetsuppgifter och ansvar
Du får en utvecklande och spännande roll då du ansvarar för:
Trafikplanering enligt process/instruktioner - arbeta aktivt mot uppställda KPI:er
Säkra lastkapacitet på daglig basis
Söka spot/charterkapacitet på marknaden genom olika kanaler
Skapa och upprätthålla kundkontakter
Kommunicera med alla intressenter inom transportprocessen
Beräkning av spotpriser
Avvikelserapportering
Uppföljning av transportörsperformance och kvalitet
Löpande lösa utmaningar som påverkar kostnadsnivå, kvalitet och performance
