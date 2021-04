DHL Express Arlanda söker Warehouse Agents - DHL Express (Sweden) AB - Lagerjobb i Sigtuna

DHL Express (Sweden) AB / Lagerjobb / Sigtuna2021-04-14Vill du vara en del av världens mest internationella företag? Trivs du i en roll med högt tempo där det är viktigt att sätta kunden i fokus? Då kanske detta är rollen för dig.DHL Express är världens ledande leverantör av internationella expresstransporter och nu söker vi dig som vill vara med och måla världen gul!För oss på DHL Express är det medarbetarna som är kärnan i verksamheten. Våra medarbetare är det som skiljer oss från andra på den internationella expressmarknaden och det är därför alltid vårt mål att dra till oss och behålla de bästa talangerna.VILKA ÄR VI?På DHL Express Arlanda är vi ca 130 personer som hanterar allt från att sortera paket, tullagerhantering, köra kurir och skicka export till hela världen. Våra utmaningar består av att hantera samtliga paket samma dag och varje paket är tidskritiskt. Hos oss har vi en vision att alla ska komma till arbetet med ett leende och lämna med ett leende tack vare att vi arbetar som ett team mot samma mål "As One". Vi bedriver verksamhet mellan kl 23:00- kl 22:30 söndag-måndag och kl 04:15-22:30 tisdag-fredag.Vi söker nu åtta Operations Warehouse Agents på deltid, med 62,5% sysselsättningsgrad. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning och start omgående.Varierande arbetstider enligt schemaläggning mellan kl 16:15-21:15. Arbetsplatsen är förlagd ute vid Arlanda flygplats, DHL Express (Sweden) AB.Vi erbjuder digEtt roligt jobb med grymma kollegor som alltid ställer upp - As One!Hos oss får du möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling. Bland annat genom ett av marknadens bästa utbildningsprogram för att du ska bli en Certifierad internationell specialist. Du får även en gedigen introduktion så att du får alla förutsättningar att lyckasVi har självklart kollektivavtal, friskvårdsbidrag och frukt på jobbet.2021-04-14I din roll som Warehouse Agent ansvarar du för lastning, lossning och sortering av paket/pallgods samt att processa paket vid cargoscan. Du ska säkerställa att det dagliga arbetet alltid utförs enligt för DHL Express gällande instruktioner och processer, du behöver därför ha en väl utvecklad koordinationsförmåga, förståelse för instruktioner och processer samt god svenska och engelska i tal och skrift.Tunga lyft förekommer vilket kräver god fysik. I din roll representerar du DHL Express i varje kundkontakt så det är viktigt att du har en genuin känsla för service och kvalitet. På DHL Express stöttar vi våra kollegor och arbetar som ett lag.Absoluta krav för anställningGymnasieutbildning eller likvärdigtGod svenska och engelska i tal och skriftGodkänt utdrag ur Polisens belastningsregisterGodkänd säkerhetsprövning då du kommer att arbeta inom säkerhetsklassat områdePersonliga egenskaper vi sökerDu har en genuin känsla för service och kvalitet samt är en lagspelare med medkänsla för teamworkDu har god fysik, förståelse och koordinationsförmåga gällande instruktioner och processerDu är flexibel, initiativrik, engagerad samt prestigelösEnligt EU-direktiv (2009/52/EG) måste vi som arbetsgivare kunna påvisa våra medarbetares rättighet att arbeta inom EU. Vid en anställning på DHL måste du därför kunna uppvisa din rätt att arbeta inom EU genom medborgarskap (exempelvis pass) eller i annat fall uppvisa ditt arbetstillstånd.Information om hur vi behandlar dina personuppgifter:Ytterligare informationHar du frågor är du välkommen att kontakta Supervisor Ali Attar 070-833 82 62.Sista ansökningsdag är den 26 april, urval och intervjuer sker löpande så sök snarast då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Passar du in på ovanstående profil och vill ha ett roligt jobb, tveka inte att ansöka redan idag.DHL - LOGISTIKFÖRETAGET FÖR HELA VÄRLDENVi har sex år i rad utsetts till "Top Employer" och även fått den svenska utmärkelsen "Topp 100 mest spännande arbetsgivare" - hos oss är det människorna som räknas. Vi uppmärksammar skillnaden du medför i vår verksamhet och tillsammans delar vi stoltheten i våra Internationella Expresstjänster.DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är "logistikbolaget för hela världen". Vi erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg- och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster. Med ett globalt nätverk som består av mer än 220 länder och territorier och med 275 000 medarbetare över hela världen erbjuds kunder högsta kvalitet kombinerat med god lokal kännedom. Allt för att på bästa sätt kunna tillgodose kundens behov av tjänster som täcker hela varuflödeskedjan.DHL tar sitt sociala ansvar genom att löpande arbeta med åtgärder för att minska klimatpåverkan och genom att bidra med katastrofhantering samt utbildning.Sista dag att ansöka är 2021-05-26Dhl Express (Sweden) ABCargo cityvägen hus 08119045 Arlanda5689559