DevSecOps-specialist i Azure DevOps
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-22
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-22Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en roll där säkerhet behöver vara en naturlig del av hela leveransflödet, från utveckling till drift. Här får du vara med och bygga upp och vidareutveckla ett modernt arbetssätt inom DevSecOps, med fokus på säkra, effektiva och skalbara processer i Azure DevOps.
Du arbetar i en komplex miljö med flera beroenden mellan team och har en viktig roll i att få säkerhet, automation och leverans att fungera tillsammans i praktiken. Du blir också en nyckelperson i att driva förbättringar, stötta teamen och omsätta DevSecOps-principer i vardagen. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera teknikdjup med påverkan på arbetssätt, säkerhet och leveransförmåga.
ArbetsuppgifterDu etablerar och vidareutvecklar säkra CI/CD-pipelines i Azure DevOps.
Du säkerställer att DevSecOps-principer genomsyrar systemutveckling och drift.
Du implementerar automatiserade säkerhetskontroller och relevanta verktyg i utvecklingsflödet.
Du samarbetar nära utvecklare, operations och säkerhetsteam för att bygga en säker och effektiv leveransprocess.
Du driver förbättringsinitiativ kopplade till säkerhet, deployment och monitorering.
Du coachar team och bidrar till att höja kunskapen inom modern DevSecOps.
Du följer utvecklingen inom området och utvärderar löpande nya verktyg och tekniker.
Du arbetar i en SAFe Agile-kontext och deltar i ART-relaterade aktiviteter och ceremonier som PI Planning, System Demo och Inspect & Adapt.
KravFlera års erfarenhet av DevOps eller DevSecOps i komplexa miljöer.
Djup kunskap om Azure DevOps, särskilt pipelines i både YAML och klassiska format.
Mycket god förståelse för säkerhetsaspekter inom CI/CD, till exempel SAST, DAST, secrets management och dependency scanning.
Praktisk erfarenhet av att införa säkerhetsverktyg och ramverk i pipelines.
Goda kunskaper inom infrastruktur som kod, gärna med Terraform, Bicep eller ARM Templates.
Vana att arbeta med containerbaserade lösningar.
Dokumenterad förmåga att samarbeta och kommunicera med utvecklare, operations och säkerhetsteam.
Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Erfarenhet av att arbeta enligt SAFe Agile eller liknande arbetssätt.
MeriterandeErfarenhet från försäkring, finans eller annan reglerad bransch.
Certifieringar inom Azure eller DevSecOps.
Erfarenhet av SIEM, monitorering och säkerhetsövervakning i molnmiljöer.
Kunskap om Zero Trust-arkitektur och Identity & Access Management (IAM).
Erfarenhet av andra publika moln, exempelvis AWS eller Google Cloud.
SAFe-certifiering.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8109599-2112191". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10009507