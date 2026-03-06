DevSecOps Specialist inom Azure
Vi på Iver brinner för innovationer och god laganda, vi är särskilt intresserad av dig som gillar att tänka nytt och dela med dig av dina tankar. Vi söker nu en DevSecOps Specialist med fokus på Azure som vill bidra till bättre IT-lösningar för våra kunder.
We empower our Nordic society Iver är en ledande nordisk helhetsleverantör av molnbaserade IT-tjänster med spetskompetens inom drift, cybersäkerhet, cloud och innovation. Våra tjänster är kritiska inte bara för våra kunder utan för digitaliseringen av samhället i stort. Med huvudkontor i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta expandera. Iver omsätter drygt 3 miljarder SEK och har cirka 1 500 anställda som arbetar på ett av våra 25 kontor i Norden.
Din roll på Iver Vi söker en engagerad DevSecOps Specialist inom Azure till vårt team inom Ivers affärsområde Financial Services & Fintech som vill vara med och skapa säkra och innovativa lösningar för framtiden. Våra kunder inom Financial Services & Fintech är ofta stora nordiska företag eller myndigheter, med krav på hög nivå av informationssäkerhet och infrastruktur som kod. Vissa av dem utgör samhällskritisk verksamhet och/eller har en särskild hotbild.
Hos oss får du en viktig roll där du hjälper till att integrera säkerhet i varje steg av vår utvecklings- och driftkedja. Tillsammans med teamet kommer du att bygga en trygg och sömlös leveranspipeline för våra applikationer och system, med fokus på att säkerställa en säker, stabil och smidig process från utveckling till produktion.
Som DevSecOps Specialist inom Azure kommer du att arbeta med att designa, implementera och underhålla säker och skalbar infrastruktur i molnmiljöer, primärt Azure. Automatisering ligger oss varmt om hjärtat, och du kommer att spela en nyckelroll i att effektivt hantera och optimera våra molnresurser. Genom att övervaka infrastrukturen ser du till att vi alltid levererar med hög prestanda och kostnadseffektivitet, samtidigt som säkerheten är prioriterad.
En viktig del av ditt arbete kommer att vara att använda verktyg som Terraform, CloudFormation eller Ansible för att säkerställa att vår infrastruktur är repeterbar, lätt att hantera och versionskontrollerad - allt med fokus på säkerhet och effektivitet. Du kommer även att arbeta med containerbaserade applikationer och klusterhantering med Kubernetes och Docker, där säkerhet i containermiljöer står i fokus.
Förutom detta kommer du att driva och utveckla våra CI/CD-processer med verktyg som Azure DevOps eller GitLab CI. Här ser du till att varje steg i vår pipeline är tryggt och automatiserat, med säkerhet som en självklar del i hela processen.
Vi letar efter dig som brinner för att jobba med modern teknik samt har erfarenhet från flera av ovan nämnda tekniker och vill vara med och skapa lösningar som gör skillnad. Hos oss får du möjligheten att växa tillsammans med ett team specialister som tror på en öppen och varm arbetsmiljö med högt i tak.
Vad erbjuder vi dig? På Iver får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och vara med på en spännande tillväxtresa. Vi är inkluderande och strävar efter ett genuint samarbete mot gemensamma mål. Inom Iver finns stora möjligheter till utveckling och vi finns här för att inspirera dig till att nå dina yrkesmässiga mål. Vi står bakom dig när du vill lära dig mer inom ditt specialområde, ledarskap eller nya områden. Hos Iver är du också en del av ett ambitiöst och innovativt företag, vilket innebär att förbättra, testa, utvärdera och våga ändra hur vi gör saker är viktiga ingredienser för att vi ska utvecklas.
Vi på Iver ger samma löfte till våra kollegor som till våra kunder. Löftet är att alltid vara "beside you", "behind you" och "before you". Vi kallar det för "The Iver way".
Förmåner hos oss: Kollektivavtal & trygga villkor Hybridarbete Friskvårdsbidrag Terminalglasögon Tidsbank - 24 h extra ledighet/år Privat sjukvårdsförsäkring Tjänstepension (ITP) & flexpension
Placeringsort: Iver finns på 25 orter i Norden. För denna roll ser vi att du utgår från ett av våra kontor i Solna.
Övrig information: Vi har kunder inom alla branscher och sektorer inklusive säkerhetsklassad verksamhet, därför genomför vi bakgrundskontroller i samtliga av våra rekryteringsprocesser.
Sök till oss! Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Iver eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald. Önskad start är snarast eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30.
Välkommen att kontakta kajsa.holzwart@iver.se
eller William.kvamme@iver.se
vid frågor eller funderingar kring tjänsten.
