DevOps-utvecklare till kund i Umeå!
2025-10-10
Vår kund söker nu en driven DevOps-utvecklare för att stärka sitt team. Du kommer att spela en nyckelroll i att optimera och automatisera processflöden inom BI/Data warehousing. Låter det intressant? Ansök redan idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
I denna roll kommer du att vara en hands-on DevOps-ingenjör med fokus på BI/Data warehousing. Du kommer att arbeta i ett agilt team där din expertis inom automatisering och databaslösningar är avgörande för att driva utvecklingen framåt och säkerställa effektiva processer.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att som DevOps-utvecklare arbeta med att optimera och automatisera processflöden inom BI/Data warehousing, samt att utveckla och underhålla databaslösningar. Du kommer att bidra till att effektivisera vår kunds tekniska miljö med fokus på konfigurationshantering och CI/CD.
• Optimering och automatisering av processflöden
• Arbeta med konfigurationshantering och CI/CD-pipelines
• Utveckling och underhåll av databaslösningar
• Använda Teradata, Mainframe och ETL-verktyg som Informatica
• SQL-utveckling
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet som DevOps-ingenjör (4-5 år)
• Har god kunskap inom BI/Data warehousing och databasbakgrund
• Erfarenhet av Teradata, Mainframe och ETL-verktyg som Informatica
• Erfarenhet av konfigurationshantering och CI/CD
• God kunskap i SQL-utveckling (minst 1-2 år)
Det är meriterande om du har
• Grundläggande kunskaper i Jenkins och Python
• Kunskap om Snowflake eller Databricks samt Data Analytics & AI
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
