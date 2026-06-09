DevOps-utvecklare till Domstolsverket i Jönköping
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DevOps-utvecklare till Domstolsverket i Jönköping
Företag: Armabe Consulting AB
Uppdrag hos: Domstolsverket
Roll: Utvecklare med inriktning DevOps
Omfattning: 100 %
Start: 24 augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Längd: Till 31 december 2026, med möjlighet till förlängning
Plats: Jönköping, med möjlighet till distans 2 dagar/vecka efter inledande period
Om uppdraget
Vi söker en erfaren DevOps-utvecklare till ett viktigt uppdrag hos Domstolsverket i Jönköping. Domstolsverket arbetar med att utveckla och förvalta verksamhetskritiska system för Sveriges domstolar och står inför flera viktiga digitaliseringsprojekt.
I uppdraget kommer du att arbeta nära utvecklingsteamen och bidra till att system byggs, testas, driftsätts och övervakas på ett säkert, stabilt och skalbart sätt. Fokus ligger på DevOps, automatisering, CI/CD, Kubernetes, Helm, Jenkins och Java i en on-prem-miljö med höga krav på säkerhet och tillgänglighet.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:
Design, utveckling och underhåll av CI/CD-pipelines i Jenkins
Bygg, test och driftsättning av applikationer
Paketering och driftsättning i Kubernetes med Helm
Containerteknik med Docker
Backendnära utveckling och förvaltning i Java
Monitorering och övervakning i Grafana
Felsökning, prestandaanalys och förbättring av befintliga system
Icke-funktionella tester, exempelvis last- och prestandatester
Samarbete med agila utvecklingsteam
Ska-krav
Vi söker dig som har:
Flerårig dokumenterad erfarenhet av DevOps-arbete och systemutveckling
Erfarenhet av Kubernetes och Helm
Erfarenhet av Docker
Praktisk erfarenhet av CI/CD
Erfarenhet av Grafana
Erfarenhet av Linux och skriptning, exempelvis Bash eller Python
Mycket god samarbetsförmåga
God kommunikativ förmåga
Ansvarstagande och strukturerat arbetssätt
God problemlösningsförmåga
Flytande svenska i tal och skrift
Möjlighet att arbeta på plats i Jönköping enligt uppdragsupplägget
Meriterande
Det är extra positivt om du har erfarenhet av:
Last- och prestandatester, exempelvis JMeter eller k6
Backendutveckling i Java
Jenkins, Maven och Node
Säkerhetsaspekter inom DevOps, exempelvis secrets management och container-scanning
Agila arbetssätt
Verksamhetskritiska system i komplexa organisationer
System med höga krav på säkerhet, behörighet, spårbarhet och tillgänglighet
Placering
Uppdraget är placerat i Domstolsverkets lokaler i Jönköping. Efter en inledande period finns möjlighet att arbeta på distans 2 dagar per vecka, enligt överenskommelse med kunden. Vid distansarbete ska konsulten befinna sig i Sverige.Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation till:talent@armabeconsulting.com
Märk ansökan med: DevOps-utvecklare Domstolsverket
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20
E-post: talent@armabeconsulting.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Armabe Consulting AB
(org.nr 556986-0546)
553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
Domstolsverket Jönköping Jobbnummer
9954703