2025-10-30
DevOps-konsult
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren DevOps-konsult med djup teknisk kompetens inom containerplattformar, automatisering och CI/CD-flöden. Uppdraget omfattar ansvar för drift, övervakning och vidareutveckling av produktionsmiljöer med höga krav på stabilitet och säkerhet. Rollen inkluderar även dokumentation, implementering av säkerhetsåtgärder samt aktiv kunskapsöverföring till interna team.Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Utveckla, förvalta och optimera CI/CD-flöden
Etablera och underhålla övervakningslösningar för produktionsmiljöer
Automatisera infrastruktur och konfigurationer med IaC-verktyg
Arbeta med driftsättning, övervakning och felsökning av containerplattformar
Implementera säkerhetsåtgärder i CI/CD-flöden, inklusive certifikathantering och accesskontroll
Dokumentera pipelines, konfigurationer och rutiner
Dela kunskap och stötta interna team i drift- och utvecklingsarbeteKvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av utveckling och förvaltning av CI/CD-flöden (GitLab CI/CD, ArgoCD, Jenkins eller motsvarande)
Minst 4 års erfarenhet av övervakningslösningar (Prometheus, Grafana, Loki, ELK eller liknande)
Minst 5 års erfarenhet av automatisering och IaC (Ansible, Helm, Kustomize, Terraform)
Dokumenterad erfarenhet av att dokumentera och överföra kunskap inom DevOps-området
Minst 5 års erfarenhet av arbete med containerplattformar i produktion
Minst 4 års erfarenhet av säkerhetsimplementering i CI/CD-flöden
Minst 5 års erfarenhet av utveckling av skript eller verktyg för drift och automation
Två referenser som styrker erfarenheten ska kunna uppges vid ansökan
Start: 2025-12-01
Längd: Till 2027-12-01 (möjlighet till förlängning)
Plats: Göteborg (på plats/hybrid, enligt överenskommelse)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
