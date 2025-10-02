DevOps-ingenjör till framtidens försvarslösningar
Procruitment AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Procruitment AB i Stockholm
, Solna
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-02Företaget
Vår kund är verksam inom försvarsindustrin och är ledande inom säkerhet, försvar och innovation. Nu söker vi en mjukvaruingenjör till enheten som fokuserar på mjukvara som används på fartyg och på operatörsstationerna. I denna roll får du spela en central del på en avdelning med hög puls med många kontaktytor, samtidigt som du får vara med och bidra till ett tryggare samhälle. Om tjänsten
I rollen som mjukvaruingenjör kommer du att vara en del av ett team som ansvarar för att säkerställa att pipeline- och byggprocesser fungerar för hela mjukvaruorganisationen, inklusive integration mot olika projekt och plattformar. Du kommer att arbeta med att modernisera och automatisera test- och byggprocesser samt underhålla och utveckla verktyg som används i molnet och lokalt.
Rollen som mjukvaruingenjör är väldigt viktig då den är fundamentet för vad mjukvaruteamen kan åstadkomma. Du kommer tillhandahåller service till utvecklarna så de kan utveckla produkterna och ha en stabil plattform för exempelvis automatisering i molnet. Detta i sin tur stärker nationer i deras säkerhetsarbete.
Din kompetens
Vi söker dig som är social och har en god kommunikationsförmåga, då rollen är central och innebär mycket kontakt med andra team och avdelningar. Vidare ser vi att en ödmjuk inställning är viktigt för att lyckas i rollen. Du ska kunna bidra med egna idéer men också vara lyhörd och lära av teamets befintliga kompetens.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
DevOps-erfarenhet och arbetat i liknande team och miljöer med drift, underhåll och förbättring av pipelines och byggsystem.
Erfarenhet av att arbeta med automatisering och CI/CD, gärna både av att använda och förbättra befintliga ramverk och lösningar.
Praktisk erfarenhet av Jenkins och pipeline-hantering.
Förmåga att läsa, felsöka och skriva skript i Bash, Python och/eller Go.
Erfarenhet av Docker och containerteknik på användarnivå.
Förmåga att konfigurera och hantera servrar efter att de levererats, inklusive kravställning och anpassning för verksamhetens behov.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Övrigt
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Stockholm
Tjänsten kräver att du genomgår en säkerhetsprövning enligt gällande bestämmelser. För vissa positioner kan särskilda krav på medborgarskap förekomma. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen. Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://www.procruitment.se/ Arbetsplats
Procruitment Kontakt
Amanda Björn amanda.bjorn@procruitment.se 076-345 87 45 Jobbnummer
9538054