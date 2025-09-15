DevOps systemintegratör inom IT-infrastruktur till Göteborgsområdet
2025-09-15
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu flera DevOps systemintegratörer med kunskaper inom IT-infrastruktur till vår verksamhet i Göteborgsområdet. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som DevOps systemintegratör inom IT-infrastruktur hör du till en enhet inom avdelningen för teknik. Avdelningen har till uppgift att förse FRA med de tekniska system som behövs för verksamheten och utvecklar, förvaltar och driftsätter nya tekniska system samt sköter driften och underhåll av befintliga system. Nu söker vi flera systemintegratörer som tillsammans vill vara med och bygga upp ett nytt område inom IT-infrastruktur inom vår verksamhet i Göteborgsområdet.
Här kommer du att ingå i ett agilt DevOps-team där ni tillsammans ansvarar för hela livscykeln av de produktionssystem och den IT-infrastruktur som ligger inom gruppens arbetsområden. Uppdraget är självständigt men alltid i nära samarbete och med stöd från kollegorna i gruppen. Du kommer även att samarbeta med närliggande team. Då många av systemen du arbetar med har höga säkerhetskrav så kommer arbete med IT-säkerhet att vara en naturlig del av din vardag.
Kortare inrikes resor förekommer i tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har:
Gymnasieexamen
Minst fyra års arbetslivserfarenhet av praktiskt, handgripligt IT-arbete motsvarande en IT-tekniker, systemadministratör, systemintegratör eller systemutvecklare. Av dessa fyra år ska du ha arbetat minst tre år inom IT-infrastrukturområdet, med exempelvis lagring, backup, nätinfrastruktur, moln och/eller katalogtjänst
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
Högskoleutbildning med IT-inriktining
Erfarenhet av agil arbetsmetodik, såsom ramverket SAFe
Kunskaper inom identity and access management (IAM)
Scriptingkunskaper inom exempelvis Powershell, Bash eller Python
Kunskaper inom katalogtjänster som Active Directory (AD), Entra ID eller LDAP
Kunskap om DNS, PKI/certifikathantering och/eller NTP
Du är
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är:
Självgående - Då uppdraget till stor del är självständigt krävs det att du kan ta ansvar för din uppgift, strukturera ditt angreppssätt och driva dina processer vidare.
Flexibel - Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt syn- och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Bra på att samarbeta - Du har många samarbetsytor, både inom din grupp såväl som med närliggande team, där ni är beroende av varandra för att kunna leverera värde till verksamheten. Därför är det viktigt att du kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt genom konstruktiv kommunikation.
Uthållig - Du förblir motiverad och effektiv trots bakslag, där du har förmågan att arbeta på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se.
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i Göteborgsområdet. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på telefon 010-557 40 66. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
senast 2025-10-05
Referensnummer 2025FRA1923-6
Sökord: DevOps, DevOps-tekniker, IT-infrastruktur, systemadministratör, systemintegratör, PKI, Powershell, Bash, Python, IAM, AD, Active Directory, LDAP, Entra ID Ersättning
