DevOps ingenjör inom automation
Statistiska centralbyrån / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2026-07-01
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statistiska centralbyrån i Örebro
, Hedemora
, Södertälje
, Skara
, Uppsala
eller i hela Sverige
Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Vi söker en DevOps ingenjör som blir en del av ett utvecklingsteam med ansvar för IT infrastrukturautomation. Rollen är central för effektivisering och innovation inom vår IT infrastruktur och innebär att du utvecklar automatiserade lösningar som förenklar, standardiserar och kvalitetssäkrar både IT drift och verksamhetsnära processer.
Du arbetar som utvecklare i ett team som ansvarar för att bygga och förvalta automatiseringar, integrationer och Infrastructure as Code lösningar och fungerar som en brygga mellan olika plattform inom IT infrastruktur.
Vi söker dig som har ett stort eget driv, engagemang och viljan att göra saker bättre. Med fördel har du erfarenhet av programmering i någon form, men det är framför allt din inställning, din attityd och ditt brinnande teknikintresse som kommer avgöra om denna roll passar för just dig!
Vill du arbeta med utveckling och automation av IT infrastruktur där du får:
• Utveckla och förvalta automatiserade funktioner med PowerShell och .NET
• Arbeta med Infrastructure as Code i vår VCF plattform i datacentermiljö
• Ta fram nya och vidareutveckla befintliga skript som automatiserar repetitiva uppgifter
• Ta fram nya och vidareutveckla befintliga webbapplikationer
• Skapa automatiska flöden för deployment av skript och applikationer
• Skapa automatiska flöden i vår självbetjäningsportal
• Utveckla arbetssätt, säkerhetspolicys och best practices gällande automationsarbetet
• Planering av framtida tjänster, förbättringar och projekt som rör automationsarbetet
då tror vi att den här tjänsten kan vara riktigt intressant för dig!Kvalifikationer
VI söker dig som har:
• Akademisk examen med inriktning mot systemutveckling eller motsvarande utbildning/arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av utveckling inom: PowerShell och .NET
• Erfarenhet av CI/CD och pipelineutveckling
• Grundläggande kunskaper i SQL
• God förståelse för hur utveckling stödjer drift och verksamhetsprocesser
• Förmåga att arbeta i team och ta ansvar för tekniska lösningar från idé till produktion
• Förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift
Det är även meriterande om du har:
• Kunskaper inom agila arbetssätt, till exempel Scrum
• Kunskapar av Infrastructure as Code (t.ex. i datacentermiljö)
• Kunskaper inom VCF eller liknande plattforms /virtualiseringslösningar
• Kunskap inom automation av IT infrastruktur eller processer
• Erfarenhet av automatiserad konto och behörighetshantering
• API utveckling och systemintegration
• Kunskap och erfarenhet inom:
Javascript
SQL/T-SQL
Zervicepoint
Azure DevOps
Ansible
VMWare vRealize Automation
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du bidrar till ett positivt samarbetsklimat genom att dela med dig av kunskap, erfarenheter och idéer.
Du är strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du arbetar noggrant och kvalitetsmedvetet samt tar ansvar för att leverera lösningar med hög kvalitet.
Du har specialistkunskap inom ditt område och håller dig uppdaterad kring ny teknik och nya arbetssätt. Du delar gärna med dig av din kompetens och bidrar till teamets utveckling.
Vidare har du en god problemlösande analysförmåga och trivs med att arbeta med komplexa frågeställningar. Du kan identifiera problem, analysera orsaker och omsätta dina slutsatser i praktiska och hållbara lösningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Den här tjänsten finns på sektionen för IT/IOS/PL i Örebro. Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.
Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.
Den här tjänsten är säkerhetsklassad så därför kommer vi att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll innan vi fattar beslut om anställning.
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska. Bifoga ditt examensbevis med kursförteckning. Krav på akademiska poäng som inte ingår i en examen ska verifieras genom studieintyg/registerutdrag. I din ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan. Vid denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCB2026/578". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statistiska Centralbyrån
(org.nr 202100-0837)
Åkullegatan 14 (visa karta
)
701 89 ÖREBRO Arbetsplats
SCB, IT Kontakt
Chad Wright chad.wright@scb.se 010-479 96 393 Jobbnummer
9986275