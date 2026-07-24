DevOps Engineer till utvecklingsteam
Pensionsmyndigheten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-24
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Är du en skicklig DevOps Engineer som trivs i bryggpunkten mellan utveckling och drift? Hos oss får du en nyckelroll i att forma den tekniska basplattan för våra förmånståg. Vi söker dig som vill kombinera din tekniska expertis med ett starkt driv att stötta andra, där du genom automation och stabila CI/CD-flöden möjliggör smidig mjukvaruleverans i en verksamhet som gör skillnad på riktigt.
Om jobbet
Som DevOps Engineer hos oss spelar du en avgörande roll i att forma och förvalta den tekniska basplattan för ditt team och tåg. Du tillhör ett tvärfunktionellt team men verkar också i en tät DevOps-kontext tillsammans med kollegor som delar din expertis. Här blir du länken som får utveckling och drift att smälta samman till en effektiv helhet.
Dina ansvarsområden:
Ditt fokus ligger på att bygga, underhålla och ständigt förbättra den infrastruktur och de arbetsflöden som krävs för en modern mjukvaruleverans. Du förväntas:
Driva automation: I samarbete med plattformsteamen tar du fram innovativa lösningar för automation och releaseprocesser.
Säkerställa kvalitet: Du ansvarar för systemuppgraderingar och ser till att våra riktlinjer för CI/CD inte bara efterlevs, utan också hålls uppdaterade mot branschstandard.
Stötta utvecklingsteamet: En stor del av din vardag innebär att agera teknisk möjliggörare och hjälpa utvecklare att röja hinder i deras processer.
Helhetsansvar: Vi arbetar efter principen "You build it, you run it". Det innebär att du är med hela vägen – från att bygga lösningen till att ansvara för dess drift och stabilitet. Beredskap ingår under ett antal kvällar och helger per år.
Vem är du i teamet?
Du trivs med att arbeta både självständigt och i nära samverkan med andra. Eftersom du besitter expertkunskaper som ofta saknas i andra delar av organisationen, blir din pedagogiska ådra och din vilja att dela med dig av din kompetens avgörande. Du är en nyckelperson för att vi ska kunna leverera smidigt, säkert och effektivt.Publiceringsdatum2026-07-24Profil
För att lyckas i rollen som DevOps Engineer ser vi att du är en självgående person som tar stort ägarskap för dina ansvarsområden. Du har förmågan att själv strukturera ditt arbete och driva komplexa processer framåt, även när förutsättningarna förändras. Du är proaktiv och nyfiken, med ett starkt fokus på att driva innovation. Genom att utforska nya tekniska lösningar och omsätta kreativa idéer i praktiken bidrar du aktivt till att höja vår effektivitet och utveckla våra arbetssätt.
Vi söker dig som har en god analytisk och problemlösande förmåga. Du trivs i en föränderlig teknisk miljö och har en naturlig fallenhet för att analysera problem och föreslå stabila, skalbara lösningar.
Du är lyhörd, har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du drivs av en vilja att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar som underlättar för dina kollegor och teamet.
Vi söker dig som har:
Slutförd yh-utbildning inom DevOps eller likvärdigt.
Flytande i svenska och i tal och skrift och goda kunskaper i engelska.
Flerårig erfarenhet av att arbeta med Linux-baserade plattformar och infrastrukturmiljöer, gärna i DevOps- eller DevEx-team.
Flerårig erfarenhet av teknisk felsökning och incidenthantering i komplexa, heterogena IT-miljöer.
God teknisk förståelse och erfarenhet av att samarbeta med tekniskt inriktade team, arkitekter och andra intressenter.
Det är meriterande om du har:
Arbetserfarenhet av systemadministration i en Linuxbaserad produktionsmiljö.
Erfarenhet av att konfigurera/utveckla pipelines för CI/CD.
Erfarenhet av Jenkins.
Arbetserfarenhet av containerteknik med Docker och Kubernetes i produktionsmiljö.
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss här.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Placeringsort är Stockholm eller Luleå.
I tjänsten ingår viss beredskap, kvälls- och helgarbete. Några tillfällen per år som delas mellan kollegor med samma roll. Vid placering i Luleå förekommer vissa resor till Stockholm, 4-6 tillfällen per år.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kommer att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare.
#LI-HYBRID Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pensionsmyndigheten
(org.nr 202100-6255), https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Hornsgatan 168 (visa karta
)
117 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Pensionsmyndigheten Jobbnummer
10010488