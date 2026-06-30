DevOps Engineer till UMS Skeldar i Linköping
UMS Skeldar Sweden AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-30
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos UMS Skeldar Sweden AB i Linköping
UMS SKELDAR ligger i framkant inom utvecklingen av obemannade helikoptrar. Med nya kontrakt och kommande kundleveranser behöver vi nu utöka vårt team. Vi söker dig som vill vara del av en arbetsplats som formar framtidens obemannade helikoptrar med en stark laganda och glädje!
Key words: DevOps, CI/CD, Automation, Containerization, Infrastructure as Code, AI
Nu söker vi en DevOps Engineer som vill vara med och utveckla våra utvecklings- och driftsmiljöer. I takt med nya kontrakt och kommande kundleveranser fortsätter vi att utveckla våra tekniska plattformar och arbetssätt. Därför söker vi dig som vill bidra med automation, effektivisering och moderna DevOps-principer för att säkerställa stabila och skalbara lösningar.DevOps Engineer hos oss:
Du blir en del av avdelningen System & Software som består av ca 40 medarbetare. Avdelningen är indelade i olika krossfunktionella team där denna person kommer stötta främst våra mjukvaruutvecklare.
I rollen som DevOps Engineer kommer du att:
automatisera bygg-, test- och deploymentprocesser för att möjliggöra snabba och tillförlitliga leveranser
utveckla, underhålla och förbättra CI/CD-pipelines
bygga upp, konfigurera och övervaka containerbaserade miljöer
utveckla och förvalta infrastruktur som kod (Infrastructure as Code)
säkerställa hög driftsäkerhet, prestanda och skalbarhet i våra miljöer
samarbeta nära utvecklare för att effektivisera utvecklingsprocesser och förbättra leveransflöden
bidra till kontinuerliga förbättringar av verktyg, processer och arbetssätt inom DevOps, där AI hjälper till att identifiera flaskhalsar och optimera resurser
Låter tjänsten intressant? Tveka inte att söka redan idag!
Är du den vi söker?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som trivs i en roll där samarbete och eget driv går hand i hand. Du har god samarbetsförmåga och arbetar effektivt tillsammans med utvecklingsteam och andra tekniska funktioner. Samtidigt är du självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt. Du är serviceinriktad och motiveras av att skapa smidiga och välfungerande utvecklings- och leveransflöden för andra. Du är dessutom beslutsam och vågar ta initiativ och fatta tekniska beslut när det behövs för att hålla leveranser och utveckling i gång.
För att lyckas i rollen ser vi att du har högskole- eller universitetsutbildning inom datateknik, systemvetenskap eller motsvarande område. Vidare har du erfarenhet av arbete inom DevOps, systemadministration eller mjukvaruutveckling och erfarenhet av att bygga och förvalta CI/CD-pipelines. Det är meriterande om du har erfarenhet av Kubernetes, Docker, GitLab CI, Jenkins, Ansible, Terraform eller molnbaserade plattformar samt kunskap i hur AI kan användas för att optimera processer. Vi söker dig med goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder:
en möjlighet att vara en del av ett dynamiskt företag som ständigt utvecklas, där din påverkan spelar en viktig roll
en högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden
en familjär arbetskultur som karaktäriseras av samarbete och högt engagemang
aktiviteter som främjar både social gemenskap och hälsa, genom vår Festkommitté, Hälsokommitté, Brädspelskommitté och ett Kvinnligt Nätverk.
Ytterligare information:
Arbetsplats: Linköping.
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
För en anställning hos oss på UMS Skeldar krävs att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Roller där vi har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande. Urval och återkoppling sker mest troligt i slutet av augusti p.g.a semestertider. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7958631-2078761". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare UMS Skeldar Sweden AB
(org.nr 559006-2245), https://umsskeldarab.teamtailor.com
Låsbomsgatan 18 (visa karta
)
589 41 LINKÖPING Arbetsplats
UMS Skeldar Jobbnummer
9985914