DevOps Engineer/Systemutvecklare
Försvarets Radioanstalt / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-15
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Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Just nu söker vi en erfaren systemutvecklare för utveckling av interna system och funktioner. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som systemutvecklare hör du till avdelningen för Teknik. Avdelningen har till uppgift att förse FRA med de tekniska system som behövs för verksamheten. Avdelningen utvecklar, anskaffar och driftsätter nya system samt sköter drift och underhåll av befintliga system.
Du blir en del av ett utvecklingsteam som ansvarar för myndighetens utvecklingsmiljö och de digitala verktygen som stödjer utvecklingsarbetet och driftsäkerheten. Tillsammans skapar ni förutsättningar för hög kvalitet, automatisering och effektiva arbetssätt som hjälper verksamheten att leverera värde på ett säkert och hållbart sätt.
För att utveckla och stärka dessa förutsättningar arbetar du med att införa, konfigurera och förvalta lösningar som förenklar utvecklarnas vardag. Du anpassar verktyg efter användarnas behov, bidrar till effektiva utvecklingsprocesser och säkerställer att lösningarna möter myndighetens krav på IT-säkerhet.
Rollen innebär ett nära samarbete med både interna och externa kontaktytor, där du fungerar som en viktig länk mellan teknik, användarbehov och verksamhet. Genom att fånga upp behov, driva förbättringsinitiativ och utveckla arbetssätt bidrar du till att verktyg och processer fortsätter att skapa värde, både idag och i framtiden.
För att trivas i rollen har du en god problemlösande analysförmåga, initiativtagande och har ett genuint intresse för att utveckla både teknik och arbetssätt. Du uppskattar samarbete, känner dig hemma i en agil miljö och motiveras av att hitta lösningar som gör skillnad för både utvecklare och verksamhet.
Resor kan förekomma i tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning med IT-inriktning eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet i minst 3 år
Arbetat med systemutveckling under de senaste tre åren
Erfarenhet av Linuxbaserade utvecklingsmiljöerErfarenhet av automatisering och provisionering med verktyg som Terraform, Ansible eller motsvarande
Erfarenhet av containerbaserade plattformar, exempelvis Kubernetes
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har kunskap och erfarenhet av ett eller flera områden:
Agila arbetssätt såsom SAFe eller Scrum
Objektorienterad programmering
Nätverk, logisk nätverkskonfiguration och brandväggar
Molnplattformar såsom AWS, Azure eller GCP
Utveckling och förvaltning av CI/CD-pipelines
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga – Du arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
Initiativtagande – Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
Mål- och resultatorienterad – Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål-och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Förändrar sin inriktning när målen ändrar sig
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer arbetsprov/tester att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-07-19.
Referensnummer 2025FRA1629-12.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: DevOps, systemutvecklare, Kubernetes, OpenShift, Sys Admin, mjukvaruutvecklare, Platform Engineer, systemadministratör, IT-säkerhet, Developer Experience, Linux
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025FRA1629-12". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Arbetsplats
FRA, Teknik Kontakt
Rekryterande chef rekrytering@fra.se 010-557 46 00 Jobbnummer
9962770