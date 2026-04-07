DevOps Engineer med fokus på applikationsunderhåll och SaaS
2026-04-07
Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad, kommunikativ och kunnig DevOps Engineer som vill vara en del av kundens dynamiska DevOps team. I denna nya roll kommer du att ha ett varierande arbete med stora möjligheter att utvecklas och påverka. Du kommer vara en nyckelresurs för att effektivisera kundens leveranser i deras resa mot SaaS men även för att driva förbättringar i leveranskedjan till kunder som kör deras produkter on-prem. Du behöver vara trygg i dialogen med kunder och deras leveransorganisationer och utgöra en länk mellan ditt DevOps-team och plattformsorganisation.
Du erbjuds
• Bli en del av ett framgångsrikt IT produktbolag med plattorganisation och en stabil kundbas.
• Värderingsstyrt företag som satsar på ledarskap, stark laganda och möjligheter till kompetensutveckling
• Produktfamiljen möjliggör bla ett passfritt Europa, e-deklarationer och effektiva DNA-analyser
• Kontor i Stockholm och Linköping, med möjlighet till 100% remote arbete Dina arbetsuppgifter
Som DevOps Engineer kommer du att spela en central roll i DevOPs-teamet. Du arbetar nära kollegor inom utveckling, plattform och produktägare för att säkerställa stabila, säkra och skalbara lösningar till våra kunder
Dina ansvarsområden:
• Designa, implementera och underhålla CI/CD-pipelines.
• Automatisera drift och deployment av vår produkt iipax case.
• Snabbt sätta upp testmiljöer, automatisera processer och scriptning.
• Bygga och underhålla ramverk för automatiska tester.
• Samarbeta med kunder kring IT-arkitektur och leverans.
• Arbeta med containerbaserade lösningar (bl.a. Kubernetes).
• Säkerställa och diskutera säkerhetsaspekter i alla steg av utvecklings-och driftprocessen.
• Installationsautomation, utveckla förmågan att administrera och installera vår produkt iipax case effektivt.
• Samarbeta och utveckla arbetet med andra utvecklingsteam och interna funktioner, såsom vårt plattformsteam, för att säkra lösningar som verkligen gör skillnad.
• Arbeta med observability: monitorering, logghantering och proaktiv felsökningProfil
Vi söker dig som har:
• En teknisk bakgrund i form av en teknisk eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet.
• Minst några års aktuell arbetslivserfarenhet av utveckling, konfiguration, administration och/eller drift av Linux-baserade system On prem och/eller SaaS
• Minst ett par års aktuell erfarenhet av att använda DevOps metoder.
• Erfarenhet av scripting (t.ex. Bash, Python)
• En högt säkerhetsmedvetenhet och hanterar känslig information på ett ansvarsfullt och korrekt sätt.
• För att arbeta i kundens säkerhetsklassade projekt krävs svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
• Containerbaserade lösningar, gärna Kubernetes
• Monitorering och logghantering
För att lyckas i rollen är det centralt att du är prestigelös, gillar att samarbeta med andra och drivs av att hjälpa kunden eller projektet med att lösa problem.
I arbetet ingår både uppgifter som spänner över lång tid och innefattar samarbete med flera parter och kortare uppgifter som innefattar direktkontakt med kunden. Därför är det viktigt att du har en god kommunikationsförmåga, är strukturerad i ditt arbete och har förmågan att arbeta självständigt i våra processer.
Då kunden arbetar i en bransch som präglas av ständig förändring är det avgörande att vi hela tiden utvecklas och blir bättre på det vi gör. Vi hoppas därför på att du vill fortsätta utvecklas och är nyfiken på ny teknik och innovationer samt gillar att dela kunskap med andra. Övrig information
Start: enligt överenskommelse
Placering: Stockholm eller Linköping
Omfattning: heltid Om företaget
På Cleverex Bemanning är vi specialiserade på att rekrytera och placera rätt medarbetare hos rätt kunder. Vårt främsta fokus är på våra kunder, konsulter och kandidater, med målet att säkerställa att du som kandidat känner att du har landat på rätt plats!
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cleverex Bemanning AB
(org.nr 559082-0287), https://bemanning.cleverex.se
112 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Cleverex Bemanning Kontakt
Gabriella Saume gabriella.saume@cleverex.se Jobbnummer
9839041