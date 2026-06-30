DevOps Engineer
Cilbuper IT AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cilbuper IT AB i Göteborg
, Alingsås
, Ale
, Solna
eller i hela Sverige
Cilbuper söker nu en DevOps-expert inom Continuous Integration (CI) och Continuous Delivery (CD) till vår kund, med erfarenhet från olika delar av utvecklingsprocessen. Rollen innebär nära samarbete med utvecklingsteam där du bidrar till leverans av mjukvara och testning för komplexa system. Om du uppskattar kreativ, teamorienterad problemlösning inom avancerade tekniska miljöer kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Om rollen
Du blir en del av ett agilt team med stora möjligheter att påverka både produkter och arbetssätt. Andelen mjukvara ökar i våra lösningar, vilket skapar behov av kortare ledtider och snabbare feedback-loopar. Vi ser dig som en viktig framtida nyckelspelare i denna utveckling.
Vad du kommer göra
Utveckla och implementera automatiserade CI/CD-ramverk som stödjer tvärfunktionella team i att integrera och testa mjukvara mer effektivt
Bygga automatiserade testlösningar i en DevOps-miljö
Stödja organisationen inom CI/CD genom best practices och utbildning
Specificera och utveckla applikationsmjukvara
Leda och coacha utvecklingsteam
Om dig
Du är mjukvaruutvecklare med några års erfarenhet av CI-pipelines. Du har ett starkt intresse för automatisering och testning inom mjukvaruutveckling. Du har lätt för att lösa och förenkla komplexa problem samt dela med dig av din kunskap. Du arbetar strukturerat, noggrant och trivs i samarbete med andra utvecklare – både inom och utanför teamet.
Vi tror att du har
Erfarenhet av mjukvaruutveckling i Java och Gradle
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
God kommunikationsförmåga i tal och skrift (svenska och engelska)
Kandidatexamen inom datavetenskap, teknisk fysik eller motsvarande
Kunskap inom Linux
Erfarenhet av felsökning, exempelvis root cause analysis och bugglösning
Erfarenhet av verktyg som Git, Jenkins samt containerteknik (Docker, Kubernetes)
Svenskt medborgarskap
Meriterande
Erfarenhet av CI-pipelines
Jenkins pipelines
Git/Bitbucket
Artifactory eller annan repository-hantering
Containerteknik (t.ex. Docker)
JavaScript
Erfarenhet av agila arbetssätt
Hos vår kund finns stora möjligheter att utvecklas, anta utmaningar och bidra till innovativa lösningar. Här värdesätts nyfikenhet, samarbete och olika perspektiv tillsammans skapas lösningar som gör skillnad.
Tjänsten kommer att omfattas av säkerhetsprövning enligt gällande regelverk.
Om detta låter som något, skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare cilbuper IT AB
(org.nr 559050-1804), http://cilbuper.se
Heurlins Plats 1 A (visa karta
)
413 01 GÖTEBORG Jobbnummer
9985348