Devops Engineer
Knowit Aktiebolag (publ) / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-12
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Är du redo att ta nästa steg inom molnteknik och DevOps? På Knowit Connectivity letar vi efter erfarna och nyfikna Cloud Engineers med DevOps-fokus som vill utvecklas tillsammans med oss.
Vad kommer du att göra?
Som Cloud Engineer med DevOps-inriktning arbetar du med att designa, automatisera och förbättra molnmiljöer och verktyg för kunder inom olika branscher. I rollen kommer du bland annat att:
Bygga, underhålla och optimera CI/CD-pipelines
Sätta upp, konfigurera och vidareutveckla molnplattformar i Azure, AWS eller GCP
Automatisera infrastrukturer och processer med Terraform, Ansible, Bash eller Python
Arbeta med drift och hantering av Kubernetes (t.ex. AKS, EKS, GKE) samt containerbaserade lösningar
Samarbeta i agila team – både internt och ute hos kund
Vi söker dig som har en stark förståelse för DevOps-principer och ett genuint intresse för automation, struktur och robusta lösningar. Du är lika bekväm med att tänka strategiskt som att arbeta praktiskt.
Vi tror att du har:
Minst 3 års erfarenhet inom Cloud Engineering eller DevOps
Gedigen erfarenhet av publika molnplattformar som Azure, AWS eller GCP
Kunskap inom CI/CD, artifact- och repository management, versionshantering samt monitorering/loggning
Erfarenhet av Terraform och/eller Ansible
Goda kunskaper i Bash och/eller Python
Erfarenhet av containerteknologier som Docker och Kubernetes (EKS, ECS eller liknande)
Meriterande:
Erfarenhet inom cybersäkerhet
Grundläggande kunskaper i mjukvaruutveckling (t.ex. Java, .NET, Rust, Go, C++, Swift)
Vem är du?
Du är en teknikintresserad person som drivs av att arbeta med moderna lösningar inom moln och automation. Du trivs i samarbeten, är kommunikativ och uppskattar att ha inflytande över både teknikval och arbetssätt.
I din roll som konsult hos Knowit representerar du oss ute hos kund och arbetar i varierande uppdrag. Vi lägger stor vikt vid personlighet, initiativförmåga och laganda – det är grunden för vår kultur där samarbete och gemenskap står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Knowit Connectivity är en del av Knowit-koncernen och arbetar i teknikens framkant inom embedded-, cloud- och applikationsutveckling. Våra projekt sträcker sig över områden som försvar, autonoma fordon, infotainment och 5G.
En central del av vår verksamhet är vårt Greenhouse – en innovations- och utvecklingsmiljö där vi investerar i kompetens, idéer och framtidens teknik. Här får du möjlighet att experimentera, bygga prototyper, dela kunskap och utvecklas tillsammans med kollegor i en kreativ och framåtlutad miljö.
Hos oss får du inte bara möjlighet att växa och utmanas i din roll – du blir också en del av en kultur som värdesätter hållbarhet, respekt och långsiktiga relationer.Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Kom ihåg att inkludera minst tre molnrelaterade projekt i ditt CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7900756-2050502". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knowit Aktiebolag (publ)
(org.nr 556391-0354), https://careersweden.knowit.se
Vikingsgatan 3 (visa karta
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411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Knowit Sweden Jobbnummer
9961317