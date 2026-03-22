DevOps Engineer
Knightec Group AB / Datajobb / Västerås
2026-03-22
Därför är detta jobb för dig
Du gillar att bygga broarna som gör utveckling smidigare, smartare och mer tillförlitlig - särskilt när det sker nära hårdvaran. Du trivs i team som skapar högteknologiska produkter, oavsett om det handlar om elektromobilitet, avancerade styrsystem eller säkerhetskritiska system. För dig är DevOps inte bara ett buzzword - det är verktygslådan som får mjukvara och inbyggda system att fungera effektivt, säkert och i stor skala.
Software & Cloud, ett av våra affärsområden inom Knightec Group, hjälper kunder att utveckla framtidssäkra och storskaliga dator- och mjukvarusystem över hela IT-landskapet - från elektroniska enheter och nätverk till datadrivna företagsapplikationer med stöd av AI och molntjänster.Publiceringsdatum2026-03-22Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att:
Driva och stötta DevOps-praktiker i embeddedutvecklingsprojekt - från labbmiljöer och testframeworks till deployment och spårbarhet.
Bygga och underhålla verktygskedjor, CI/CD-pipelines och automationslösningar anpassade för inbyggda system.
Samarbeta nära mjukvaru- och hårdvaruutvecklare för att lösa praktiska utmaningar.
Skapa struktur och tydlighet - exempelvis i versionshanteringsstrategier, byggmiljöer eller dokumentation.
Hålla dig uppdaterad och introducera nya teknologier, metoder och verktyg som gör verklig skillnad för utvecklingstakten och kvaliteten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är nyfiken, strukturerad och en naturlig lagspelare som gillar att bygga stabila grunder för andra att utveckla vidare på. Utöver dina personliga egenskaper vill vi att du har:
Minst 5 års erfarenhet inom mjukvaruutveckling, DevOps eller infrastrukturutveckling.
Dokumenterad erfarenhet av CI/CD-verktyg (t.ex. Jenkins, GitLab CI, Azure DevOps) och versionshantering.
Erfarenhet av miljöer med kompilerade språk som C eller C++ - gärna nära embedded eller hårdvara.
Meriterande med kunskap om embedded toolchains, realtidssystem eller hardware-in-the-loop-tester.
Erfarenhet av skriptning och automation (t.ex. Python, Bash, PowerShell).
Intresse för teknikintensiva branscher som Automotive, Industri eller Försvar.
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska
En spännande resa med Knightec Group
Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information
Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor i centrala Västerås, Kopparbergsvägen 11A. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Julia Uppman, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7334701-1906278".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group AB
(org.nr 559384-1058), https://career.knightecgroup.com
722 13 VÄSTERÅS
