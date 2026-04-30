DevOps Engineer - Myndighet
Techrytera AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-04-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Techrytera AB i Stockholm
, Västerås
, Norrköping
, Örebro
, Falun
eller i hela Sverige
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning I uppdraget ingår primärt följande arbetsuppgifter
• Automatisera konfigurationshantering: Installera och konfigurera applikationer på ett automatiserat och reproducerbart sätt, för att säkerställa konsekventa, säkra och underhållsvänliga miljöer.
• Driftsättning och drift av applikationer: Hjälpa teamen att paketera, konfigurera och rulla ut både egenutvecklade och inköpta applikationer i olika miljöer.
• Optimera driftsmiljöer: Anpassa resurser, containrar och tjänster i Windows, Linux och Kubernetes för optimal drift.
• Övervakning och incidenthantering: Implementera loggning och övervakning på applikationsnivå, analysera incidenter och arbeta med teamen för att förbättra stabilitet och prestanda.
• Bygga och förbättra CI/CD-pipelines: Skapa och optimera automatiserade flöden för bygg, test, integration och leverans av applikationer.
• Samarbeta med utvecklingsteam och leverantörer: Delta i tekniska dialoger för både inköpta och egenutvecklade system med utvecklings- plattforms- och infrastrukturteam samt externa leverantörer.
• Dokumentation och kompetensspridning: Dokumentera ditt arbete och säkerställ att kompetens sprids i teamet så att vi minimerar personberoenden.
• Bistå system- och applikationsansvariga: Vid behov, stötta dina kollegor med deras arbetsuppgifter. Tex beställningar av plattforms- och infrastrukturtjänster, manuella installationer/konfigurationer, säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter, koordinering med externa
leverantörer, etc.
SKALLKRAV - Har du minst 15 års arbetslivserfarenhet i tekniktunga roller inom IT (t.ex. DevOps Engineer, systemadministratör, infrastrukturtekniker, systemutvecklare, IT-arkitekt), alternativt minst 12 års erfarenhet i dessa roller samt högskole-/universitetsutbildning om minst 120p/180hp inom IT eller motsvarande?
Har du minst 5 års arbetslivserfarenhet som DevOps Engineer i ett agilt team med agila metoder och verktyg?
Har du minst 7 års arbetslivserfarenhet av konfiguration, driftsättning och felsökning på Windows av applikationer skrivna i t.ex. C#?
Har du minst 3 års arbetslivserfarenhet av konfiguration, driftsättning och felsökning på Linux av applikationer skrivna i t.ex. C++ eller Python?
Har du minst 3 års arbetslivserfarenhet av containers och orkestrering i Kubernetes?
Har du minst 7 års arbetslivserfarenhet av skriptprogrammering (t.ex. Bash, PowerShell eller Python)?
Har du minst 5 års arbetslivserfarenhet av konfiguration av monitorering, observerbarhet och logghantering (t.ex. OP5, Loki, Grafana eller Prometheus)?
Har du minst 5 års arbetslivserfarenhet av automatisering av konfiguration (t.ex. Ansible, Terraform eller Helm)?
Har du minst 5 års arbetslivserfarenhet av konfiguration av CI/CD-verktyg (t.ex. Azure DevOps, GitLab, Argo CD, Artifactory, JFrog Xray, SonarQube eller Git)?
Har du god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska?
Meriterande - Minst 3 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling eller testautomatisering med C++, C# eller Python - Minst 3 års arbetslivserfarenhet av IT-utveckling inom verksamhet med mycket höga ITsäkerhetskrav
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7666934-1976865". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
(org.nr 559568-3623), https://www.techrytera.se
Sveavägen 137 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM
9886734