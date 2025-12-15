DevOps - med fokus på automation, pipelines och infrastruktur
2025-12-15
Är du redo att ta dina kunskaper inom molnteknik och DevOps till nästa nivå? Vi på Knowit Connectivity söker just nu erfarna och nyfikna Cloud Engineers med DevOps-inriktning som vill vara med och växa med oss.
Vad kommer du att göra?Som Cloud Engineer med DevOps-inriktning kommer du att arbeta med att utveckla, automatisera och optimera molnmiljöer och verktyg för ett brett spann av kunder och branscher. Det innebär bl.a. att:
Bygga och förbättra CI/CD-pipelines
Sätta upp, konfigurera och vidareutveckla molnmiljöer i Azure, AWS eller GCP
Automatisera processer med Terraform, Ansible, Bash eller Python
Hantera och drifta lösningar i Kubernetes (t.ex. AKS, EKS, GKE) eller containerbaserade miljöer
Arbeta team-baserat med kollegor i agila projekt - ibland inhouse, ibland ute hos kund
Vi söker dig som har djup förståelse för DevOps-principer och som brinner för att automatisera, strukturera och skapa robusta infrastrukturer. Du har förmågan att både tänka strategiskt och jobba hands-on.
Vi tror att du har: Minst 3 års erfarenhet inom Cloud Engineering eller DevOps
Gedigen erfarenhet av offentliga molnplattformar - t.ex. Azure, AWS eller GCP
Kunskap inom CI/CD, artifact- & repository management, versionering, monitoring/loggning etc.
Erfarenhet av Terraform och/eller Ansible för infrastrukturautomatisering
Goda kunskaper i Bash och/eller Python
Förståelse för containerlösningar som Docker, Kubernetes, EKS, ECS eller liknande
Meriterande:
Erfarenhet av cybersäkerhet
Grundläggande kunskap inom mjukvaruutveckling (t.ex. Java, .NET, Rust, Go, C++, Swift)
Vem är du?
Du är en teknikintresserad person som gillar att jobba med moderna lösningar, automatisering och molninfrastruktur. Du är kommunikativ, samarbetsvillig och trivs i en roll där du får vara med och påverka både tekniken och processen.
Som konsult hos Knowit är du vårt ansikte utåt och jobbar nära kund i varierande uppdrag. Vi värdesätter personlighet, proaktivitet och laganda - det är så vi bygger en stark kultur där alla känner stöd och gemenskap.
Om ossKnowit Connectivity är en del av Knowit-koncernen och är specialiserade på embedded-, cloud- och applikationsutveckling. Vi arbetar i teknikens absoluta framkant inom områden som t.ex. försvarssystem, självkörande fordon, infotainmentsystem och 5G.
Vi erbjuder dig en miljö där du får växa, utmanas och vara med och påverka - samtidigt som du har kul på vägen. Vi tror på hållbarhet, respekt och långsiktiga relationer - både med kunder och kollegor.
AnsökanVi arbetar med löpande urval, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag! Glöm inte att inkludera minst tre molnrelaterade projekt du arbetat med i ditt CV.
Har du frågor? Kontakta: David Blaag Nilsson david.blaag-nilsson@knowit.se
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Detta är ett heltidsjobb.
Knowit AB (Publ) (org.nr 556391-0354), https://www.knowit.se
Knowit Sweden Kontakt
Peter Nyström peter.nystrom@knowit.se
9645185