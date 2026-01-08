Development Professional Finspång
Om uppdraget
För ett tekniktungt utvecklings- och orderprojekt söker vi en Development Professional med fokus på rör- och processdesign. Du får en nyckelroll i ett tvärfunktionellt team där du tar fram robusta, kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade lösningar. Här finns många kontaktytor och en vardag som kombinerar utveckling, standardarbete och leveransnära konstruktion.
Dina arbetsuppgifter
Designa rörsystem och producera tillverkningsdata i NX samt tillhörande teknisk dokumentation.
Delta i utveckling och underhåll av produktstandarder, tekniska lösningar och funktioner.
Samarbeta med inköp och underleverantörer för att utveckla tekniska lösningar, lösa generella problem, genomföra rotorsaksanalyser samt uppdatera dokumentation.
Ansvara för installationsfrågor i orderprojekt genom arbete i 3D-verktyget NX.
Säkerställa att designarbetet följer tidplanen tillsammans med projektteamet.
Skapa, granska och uppdatera utredningar/dokumentation inom ditt teknikområde.
Bygga och använda ett stort kontaktnät inom organisationen.
Samverka med kundorder- och säljfunktioner inom ditt teknikområde.
Förväntade leveranser
Kompletta 3D-modeller samt ritnings- och tillverkningsunderlag i NX.
Teknisk dokumentation som är uppdaterad, spårbar och kvalitetssäkrad.
Underlag kopplat till tekniska val, standarder och kostnadseffektivisering.
Bidrag till rotorsaksanalyser och lösningar på återkommande tekniska problem.
Leveranser i linje med projektets tidplan och kvalitetskrav.
Din profil
MSc eller BSc i Maskinteknik, alternativt motsvarande erfarenhet/kunskap.
God kunskap om relevanta normer och standarder inom process- och mekanikkonstruktion, särskilt PED och ASME.
Erfarenhet av rördesign; stressberäkningar för rör är meriterande.
Erfarenhet av systemdesign och P&ID.
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift.
Personliga egenskaper
Trivs i en föränderlig miljö med många utmaningar.
Gillar att arbeta i multikulturella team och har stark teknisk nyfikenhet.
Strukturerad, driven och självgående med god prioriteringsförmåga.
Tar initiativ, löser problem och känner tydligt ägarskap för dina leveranser.
Stark lagspelare som bidrar till smidigt samarbete.
Plats: FinspångOmfattning: HeltidPeriod: Start så snart som möjligt, 1 år framåt med chans till förlängningSpråk: Svenska & Engelska
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
