Development Engineer Mechanics till CG Drives & Automation
Randstad AB / Maskiningenjörsjobb / Helsingborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Helsingborg
2026-06-29
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta brett med allt från avancerad kraftelektronik till praktiskt arbete i verkstaden och vara med och utveckla lösningar som sparar energi åt industrin globalt? Drivs du av att hålla ihop helheten och leda andra i tekniska projekt? Nu finns möjligheten till en ledande och bred roll som Senior Utvecklingsingenjör Mekanik hos CG Drives & Automation i Helsingborg. Vi erbjuder en utmanande och dynamisk arbetsmiljö där du får vara med och forma framtidens gröna tekniklösningar.
Din roll – bred, praktisk och sammanhållande. Eftersom vi är ett mindre mekanikteam lokalt, erbjuder vi en bred roll för dig som trivs med att vara operativ och är praktiskt lagd. Din huvudsakliga uppgift är nyutveckling och anpassning av kompletta kraftelektronikmoduler upp till 1 000 V och 5 000 A.Du kommer att vara den sammanhållande kraften för mekanikkonstruktionen. Då detaljkonstruktion görs både med egna resurser och med tekniska konsulter, är det din uppgift att leda, träna och samordna dessa konsulter, samt ansvara för verktyg, processer och produktkännedom. Du kommer också att arbeta tätt tillsammans med vår inköps- och produktionsavdelning för att bygga och utvärdera prototyper, vilket innebär att du tillbringar en hel del tid även i vår verkstad och i testlabbet. I rollen ingår en handfull resor per år företrädelsevis till vårt kontor i Tyskland eller till testlabb i Sverige och Danmark.
Välkommen med din ansökan!
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag! Vi håller annonsen öppen över hela sommaren med slutdatum i slutet av augusti. Urval sker dock löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan, med målsättningen att genomföra intervjuer i augusti. I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad där rekryteringskonsult Hannah Sandström svarar på frågor om rollen och rekryteringsprocessen, hannah.sandstrom@randstad.se
Ansvarsområden
Dina ansvarsområden:
Elektromekanisk systemdesign och systemintegration av kraftelektronik.
Samarbeta med vår globala leverantörskedja i såväl Sverige som Europa och Asien.
Leda tekniska konsulter och ansvara för helheten i mekanikprojekten.
Vara högst delaktig i framtagning av snabba prototyper (rapid prototyping) och produktionstekniska frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Utbildning & Erfarenhet: Lägst kandidatexamen (BSc) i maskinteknik samt minst 10 års relevant arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av mekanisk konstruktion av elektroniska eller kraftelektroniska produkter.
Tekniska system: Djupgående kunskaper och erfarenhet av 3D CAD-system, specifikt SolidWorks, tillsammans med integrerade PDM- och PLM-system. Du har även kompetens på termodynamiska simuleringverktyg.
Kraftelektronik & Elsäkerhet: Förståelse för högströmsteknik och kunskap om kraftelektroniska komponenter (t.ex. IGBT:er, kraftinduktorer och kondensatorer). Du har även god kännedom om elsäkerhetskrav och standarder (IEC och UL).
Termisk & Mekanisk design: Kompetens inom teknik för värmehantering (luft- och vattenkylning) samt kunskap om design och testning för vibrationer och mekaniska påfrestningar.
Testning & Prototyping: Erfarenhet av praktisk elektrisk, mekanisk och miljömässig testning. Du har även erfarenhet av allmän mekanisk design, materialkännedom och tillverkningsmetoder samt "Rapid prototyping" (att snabbt ta fram prototyper).
Produktionssättning (NPI): Kompetens inom New Product Introduction, vilket innebär att introducera produkter i tillverkning, montering, testning och leverantörskedja.
Leverantörskontakter: Erfarenhet av att arbeta och samarbeta med underleverantörer i en global leverantörskedja (gärna med aktörer i både Europa och Asien).
Språk: Obehindrade kunskaper i engelska i tal och skrift.
Vem är du? För att lyckas i denna roll behöver du ha en hög samarbetsförmåga, starka ledaregenskaper och gilla att hantera många intressenter samtidigt. Du trivs i en bred ingenjörsroll där du både tänker strategiskt och arbetar 'hands-on'.Om företaget
CG Drives & Automation Sweden AB
Om CG Drives & Automation CG Drives & Automation (tidigare känt som Emotron) har i 40 år levererat effektiv och pålitlig styrning av elmotorer som sparar driftkostnader för våra kunder. Vi är idag 170 medarbetare globalt med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna och Dubai, och har en omsättning på cirka 450 MSEK. På vår R&D-avdelning i Helsingborg blir du en del av ett tajt team på 13 personer, varav två arbetar med utvecklingsmekanik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/6142abd6-a4d4-4f71-a054-01ba0d949379
Mörsaregatan 12 (visa karta
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254 66 HELSINGBORG Arbetsplats
CG Drives & Automation Sweden AB Kontakt
Hannah Sandström hannah.sandstrom@randstad.se +46733434534 Jobbnummer
9984222