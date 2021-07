Developer Java och C# - Knowit Östersund - Cybercom Sweden AB - Elektronikjobb i Östersund

Cybercom Sweden AB / Elektronikjobb / Östersund2021-07-06Äntligen! Från och med 1 juli är vi nämligen Cybercom en del av Knowit. Vad innebär det här för dig som vill söka jobb hos oss? Ingenting, egentligen. Det går alldeles utmärkt att skicka in din jobbansökan som vanligt via vår webbplats.Tillsammans blir vi starkare och kan ta oss an större kunduppdrag och mer komplexa projekt. Missa inte möjligheten att hoppa på den spännande resan vi nu har framför oss - skicka in din ansökan eller kontakta någon av våra rekryterare redan idag, så berättar de gärna mer om våra karriärmöjligheter. Vi hoppas på att höra ifrån dig snart!MakersofasustainablefutureLÄNK: Läs mer om Knowit och Cybercom går samman och bildar ett nordiskt powerhouse för framtidens hållbara digitala lösningar ( https://cybercom.com/join-us/cybercom-and-knowit) Är du en maker som får saker att hända - på riktigt? En person som kombinerar tekniska kunnande med engagemang och driv? Vill du fortsätta att utvecklas och samtidigt leverera förstklassiga lösningar till din kunder?Vi söker nu flera utvecklare inom Java och/eller C# till vårt kontor i Östersund, Knowit's Center Of Excellence inom Application Management.Din rollI din roll arbetar du i spännande projekt kopplat till den uppkopplade världen, antingen in-house från vårt kontor i Östersund eller ute hos någon av våra kunder. Du är utvecklare men samtidigt öppen för andra uppgifter inom systemutvecklingsprocessen, allt för att du och ditt team ska bli framgångsrika. För rätt person kan rollen också innebära framtida möjigheter inom mer ledande roller och/eller fördjupade specialkunskaper inom någon specifik inriktning.Vem är du?Vi söker dig som vill bidra med energi och engagemang till teamets leveranser och fortsätta din personliga utveckling här hos oss. Du har förmodlingen bakgrund som systemutvecklare sedan tidigare. Du har en vilja och ett intresse av att förstå våra kunders verksamhet, utmaningar och behov. Du är tekniskt intresserad och gillar att tillsammans med dina kollegor bygga det bästa lösningarna.Du har jobbat med Java och/eller C#. Kunskaper i andra programmeringsspråk och frontend ramverk är meriterande. Förmodligen är du högskole- eller civilingenjör i botten. Du talar svenska och engelska obehindrat och kan även uttrycka dig skriftligt på ett bra och tydligt sätt. Du gillar troligen att ha kontakt med kunder.Hur du utvecklas framöver och vad du vill jobba med i framtiden bestämmer du tillsammans med din chef, och ni gör tillsammans en planering för din framtida karriär.Om du flyttar till Östersund för att börja jobba hos oss kan det utgå ett flyttbidrag från Knowit.Varför vill du jobba hos oss?Vi på Knowit i Östersund är bolagets Center Of Excellence inom Application Management, och vårt mål är tydligt - Vi ska vara bäst på Application Management! Vi ska också vara ett ledande företag i vår region när det gäller att hjälpa våra kunder att med digitalisering skapa en mer hållbar verksamhet.Våra anställda kan vittna om att det bästa med att jobba på Knowit är kollegorna och stämningen på företaget. Vi har stort fokus på att alla ska trivas, utvecklas och ha kul på jobbet. Dessutom har vi flera av landets mest spännande kunder! Vi brukar säga att vi har det lilla företagets sköna stämning medan vi har det stora företagets möjligheter, resurser och kunder. Vidare kan du förvänta dig:Kontinuerlig kompetensutvecklingSociala aktiviteterFlexibla arbetstiderKollektivavtalGeneröst friskvårdsbidragTrevliga jämtar!Ansökan och kontaktBlev du intresserad av att jobba på ett bolag i teknikens framkant i Sveriges mittpunkt och med fjällen och naturen i din omedelbara närhet? Sök då till oss och berätta vad du kan och varför du tror att du skulle trivas hos oss!Har du frågor går det bra att kontakta Anna-Karin Broström på telefon 070-2899062 eller Robin Hammarstedt på telefon 070-6906956Varmt välkommen med din ansökan till oss på Knowit!Sista ansökningsdatum är 31/8 2021, men vi intervjuar löpande så vänta inte med att skicka din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-07-06Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-31Cybercom Sweden AB5849062