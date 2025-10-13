Detaljorienterad operatör
Jobandtalent Sweden AB / Maskinoperatörsjobb / Halmstad Visa alla maskinoperatörsjobb i Halmstad
2025-10-13
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
VÅRT ERBJUDANDE
Är du en person som trivs i en fräsch industriell arbetsmiljö, där ditt arbete gör skillnad? Trivs du med en strukturerad arbetsdag, där din noggrannhet uppskattas? Då kan vi ha jobbet för dig! Vi erbjuder goda karriärmöjligheter hos vår kund i Halmstad. Framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar mervärde för våra kunder.
ARBETSBESKRIVNING
Du kommer att arbeta i produktionen med en del i processen där du bereder produkten inför processens slutsteg. Du och ditt team arbetar största delen för hand, med fingerfärdighet, och gör bedömning hur varje produkt ska bearbetas. Du är van att arbeta mot uppsatta mål och är noggrann i ditt arbetssätt.
DINA KVALIFIKATIONER
Vi tror att du har tidigare erfarenhet av antingen industri eller lagerarbete, och därmed vet att du trivs bra i denna miljö. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Arbetet är förlagt till skift, detta tror vi att du har vana av sedan tidigare.
MERITERANDE
Då arbetet ställer krav på finmotorik, är fritidsintressen med smådetaljer meriterande. Kanske kopplar du av till en mandalasmålning, tillverkar smycken eller gillar att lägga stora pussel på fritiden? Eller så har du kanske tidigare erfarenhet av finmontering eller annat med små detaljer.
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
ett skarpt öga för detaljer
söker ett långsiktigt uppdrag att utvecklas på inom processindustrin
är en god lagspelare med god kommunikationsförmåga
är strukturerad och noggrann
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så varmt välkommen med din ansökan redan idag.
ATT JOBBA PÅ JOB&TALENT
På Job&Talent tillhör du ett av Sveriges största, och ett av världens snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Våra kunder hör till några av landets mest välkända varumärken och vi erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas, såväl genom att rekryteras för vidare karriär hos någon av våra kunder som internt inom Job&Talent. Självklart är vi kollektivavtalsanslutna. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
Sandra Lindulf sandra.lindulf@jobandtalent.com 0733-898799 Jobbnummer
9554706