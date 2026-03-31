Detaljchef till Markverkstaden Skövde
2026-03-31
Är du en driven ledare? Har du erfarenhet av arbete som första linjens chef i en producerande verksamhet? Då kan du vara den ledare vi söker till vår detalj för container, kalibrering och sadelmakeri!
Markverkstad Skövde
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter i en verksamhet under förändring som bidrar till att göra Sverige och världen lite säkrare! Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både möjlighet att ta eget ansvar och goda möjligheter till kompetensutveckling. Våra medarbetare är viktiga för oss och här får du goda möjligheter till en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger dig möjlighet att träna på arbetstid, generösa avtal gällande arbetstid och föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Skövde är en avdelning inom Arméstaben med cirka 215 medarbetare. Vi utför främst underhåll på Försvarsmaktens markmateriel men även till flyget och flottan, samt bidrar med tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, renovering reparation, tillverkning, demontering, modifiering samt reparationstekniska analyser.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som första linjens chef för områdena inom container, kalibrering samt vårt sadelmakeri ansvarar du för att leda och utveckla en arbetsgrupp med tre olika verksamhetsområden.
Medarbetarna arbetar bland annat med underhåll och modifiering av Försvarsmaktens containrar samt kalibrering av mätverktyg. I uppdraget ingår även ett område inom sadelmakeri som ansvarar för reparation, tillverkning och underhåll av tält- och fältmateriel.
Du kommer vara en del av markverkstad Skövdes ledningsgrupp och ha nära samarbete med övriga chefer, produktionsledning samt ledningsstöd. Rollen innebär personalansvar och din huvuduppgift är att leda och fördela arbetet inom gruppen med stöd av tre lagsamordnare.
Du ansvarar bland annat för:
• Att produktionsmål uppfylls
• Att medarbetarna utvecklas mot gemensamt uppsatta mål
• Kvalité
• Ekonomi
• Arbetsmiljö och säkerhet
• Rekrytering, rehabilitering och kompetensutveckling
• Gymnasie- eller högskoleutbildning inom verkstadsteknik, alternativt arbetslivserfarenhet som bedöms som likvärdig
• Aktuell och relevant erfarenhet av befattning som första linjens ledare med personalansvar, gärna från en producerande verksamhet
• God kommunikativ förmåga
• Erfarenhet av förändringsledning, samt ett coachande ledarskap med fokus på målstyrning, avvikelsehantering och förbättringsarbete.
• B-Körkort Dina personliga egenskaper
Du är öppen, prestigelös, har coachande ledarstil och jobbar kontinuerligt mot att förbättra verksamheten. Självklart bidrar du till ett positivt arbetsklimat samt tar plats och ansvar för helheten i ledningsgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och det är viktigt för dig att skapa och ge förutsättningar för ett bra teamarbete. Vi står under stor tillväxt så förändringsledning kommer vara en stor del av din vardag. Du behöver vara tydlig med förväntningar och mål samt duktig på att skapa engagemang och drivkraft hos medarbetarna vid förändrings- och målstyrningsarbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Ledarskapsutbildning med inriktning coachande ledarskap
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid
Arbetsort: Skövde
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen Avdelningschef Jonas Wiik 072-152 87 16
Information om rekryteringsprocessen HR Johanna Nyberg 073-334 24 00
Fackliga företrädare SACO: Karin Gällmo OFR-S: Tony Svensson SEKO: Irene Ström OFR-O: Tobias Brandt
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2026-04-28. Din ansökan bör innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning
