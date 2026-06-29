Detaljchef till Markverkstaden i Revingehed
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2026-06-29
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Är du en driven ledare? Och är du en person med erfarenhet av att leda verkstadsproduktion? Då kan du vara den chef vi söker till Revingehed,
Markverkstad Syd
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv.
Markverkstad Syd är en avdelning inom Markverkstadsenheten som tillhör Armestaben, med cirka 185 medarbetare, som bedriver verksamhet i Revingehed, Ronneby, Karlskrona och Tofta. Vi utför underhåll på Försvarsmaktens materiel inom samtliga försvarsgrenar. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Markverkstadsenheten levererar tjänster enligt kundkrav.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker nu en detaljchef till en av vår verksamhet i Revingehed där man kommer att leda en produktionsgrupp på cirka 22 medarbetare som genomför underhåll på våra stridsfordonssystem såsom stridsvagn 122 och pansarterrängbil 360.
Som detaljchef kommer du att vara första linjens chef med personalansvar och din huvuduppgift kommer att vara att leda och fördela arbetet inom gruppen med stöd av lagsamordnare. Du kommer att ansvara för att detaljens målsättningar uppfylls, och att medarbetare i gruppen utvecklas mot gemensamt fastställda mål. Du kommer även att ansvara för produktion, kvalité, ekonomi, arbetsmiljö och säkerhet samt att vidmakthålla och utveckla goda kundrelationer med de funktioner inom FM som beställer materielunderhåll.
Stridsfordonssystemen är tekniskt kvalificerade system och det krävs ett gott samarbete med chefer och medarbetare i övriga produktionsgrupper för att kunna säkerställa leverans.
Du är även en del av sektionens ledningsgrupp i Revingehed.
KRAVKvalifikationer
Lägst treårigt gymnasium med teknisk eller verkstadsteknisk inriktning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Aktuell erfarenhet av ledande befattning
God förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska
Mycket god datavana och bekväm att arbeta i Officepaketet
B-Körkort Publiceringsdatum2026-06-29Dina personliga egenskaper
Vi söker någon med stort engagemang och som har förmåga att se behov av både resultat och relation. Du behöver därför både vara lyhörd och drivande med förmåga att anpassa ditt ledarskap. Det är också viktigt att du har ett processorienterat och lösningsorienterat synsätt tillsammans med god kommunikation.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Kunskap om teknisk tjänst i Försvarsmakten.
Kunskaper kring stridsfordons materiel
Grundläggande kunskaper i svensk arbetsrätt med tillhörande arbetsmiljölagstiftning
Ledarskapsutbildning
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
ÖvrigtAnställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid
Arbetsort: Revingehed
Tillträdesdatum: snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil alt militär befattning, vi välkomnar därmed båda civila och yrkesofficerare att söka tjänsten.
Upplysningar om befattningen
Sektionschef Freddie Andersson, Freddie.andersson@mil.se
Fackliga företrädare
SACO: Ali Hemen
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
247 92 REVINGEHED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9982350