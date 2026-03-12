Detaljchef till marinstabens cyberförsvar
Försvarsmakten / Militärjobb / Haninge Visa alla militärjobb i Haninge
2026-03-12
Om enheten
Cyberoperationer är en lika självklar del i modern krigföring som mark-, sjö- och luftoperationer. Marinstabens cyberförsvarsfunktion bedriver försvar av marinens informationssystem i cyberdomänen i syfte att säkerställa egen verkan och handlingsfrihet. Som stabsofficer på Marinstabens cyberförsvarsfunktion arbetar du dels med förutsättningsskapande och planerande verksamhet, dels med skarpa uppgifter i en omväxlande miljö med högt tempo.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som stabsofficer på Marinstabens cyberförsvarsfunktion är att tillsammans med andra medarbetare skapa de förutsättningar som krävs för att upptäcka hot, identifiera och förhindra angrepp mot marinens system. I tjänsten ges du möjlighet att tillsammans med andra utveckla dig inom cyberförsvar samtidigt som du aktivt deltar i verksamheten. Stor vikt kommer att ligga på att utveckla metoder och rutiner för cyberförsvar inom marinen.
Uppgifter för stabsofficer inom cyberförsvar är:
• Identifiera och vidareutveckla de förutsättningar och förmågor som behövs för att genomföra cyberoperationer i marinens system
• Leda och/eller delta i utveckling av metoder och verktyg för cyberförsvar av marinens system
• Bereda underlag och leda genomförandet av marinens cyberförsvarsoperationer
• Säkerställa underlag till marinens cyberlägesbild
• Utbilda och informera medarbetare inom området cyberförsvar
Kvalifikationer
• Genomförd och godkänd officers- eller specialistofficersutbildning
• Goda kunskaper om Försvarsmaktens ledningsstruktur, processer och metodik
• Goda kunskaper om Försvarsmaktens ledningssystem
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är analytisk och noggrann samt att du har ett stort intresse för cyberförsvar. Du är ansvarstagande och har en god förmåga att arbeta såväl i grupp som enskilt. Du kan arbeta flexibelt och i olika tempon för att kunna växla mellan tidspressade och mer långsiktiga uppgifter.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av arbete inom cyberförsvar eller cybersäkerhet
• Teknisk utbildning inom IT-system eller sambandssystem
• Cybersäkerhetsrelaterade certifieringar
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Muskö
Befattning: Militär befattning
Tillträdesdatum: Enl. överenskommelse
Resor i tjänsten förekommer
Tjänsten innebär internationell tjänstgöringsskyldighet, krigsplacering samt deltagande i utbildning och övning i krigsorganisation
Upplysningar om befattningen
Izabell Bentzer
Information om rekryteringsprocessen
Magnus Olsson HR
Fackliga företrädare
SACO-S Åsa Zachrisson
OFR/S Björn Engren
OFR/O Fredrik Lambert
SEKO Lenny Johansson.
Samtliga nås via FM växel 08 788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-03. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning
Enl överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
