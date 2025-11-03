Detaljchef sökes till Markverkstaden i Enköping
2025-11-03
Är du en driven ledare? Har du erfarenhet av arbete som första linjens chef i en teknikintensiv verksamhet? Då kan du vara den ledare vi söker till Markverkstaden i Enköping!
Vad kan vi erbjuda?
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter i en verksamhet under förändring som bidrar till att göra Sverige och världen lite säkrare! Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både möjlighet att ta eget ansvar och goda möjligheter till kompetensutveckling. Våra medarbetare är viktiga för oss och här får du goda möjligheter till en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger dig möjlighet att träna på arbetstid, generösa avtal gällande arbetstid och föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Om verksamheten
Fält-tele sektionen (i sin nuvarande form) består av 12 medarbetare och en chef. Sektionen arbetar med underhåll av Försvarsmaktens telenät, radio-, sensor-, bevaknings-, och fälttelesystem för överföring av kommunikation och information.
Teknikerna inom Radio och Samband jobbar med system som består av bland annat antenner, kablage, programmerbara radiostationer, radiolänkar, fiberutrustningar men även avancerad soldatburen utrustning. Arbetet utförs i huvudsak i Försvarsmaktens lokaler och anläggningar i Enköping men kan (för teknikernas del) innebära resor för att stödja andra förband/enheter i hela världen. I Enköping är detaljen idag placerad under förbandet FMTIS som en del av Genomförandeenhet Mitt, men övergår vid årsskiftet till en av fyra detaljer under Arméstabens förband, Markverkstaden.
Försvarsmakten genomgår nu ett omfattande teknikskifte och är i ett expansivt skede. Därför söker vi en ny detaljchef till detaljen Fält-Tele i Enköping.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Som detaljchef är du första linjens chef med personalansvar och din huvuduppgift kommer att vara att leda och fördela arbetet inom gruppen. Vi söker en chef till detaljen Fält-Tele som idag består av 12 medarbetare.
Du kommer vara en del av ledningsgruppen och ha nära samarbete med övriga chefer, produktionsledning samt ledningsstöd. Rollen innebär personalansvar och din huvuduppgift är att leda och fördela arbetet inom gruppen. Du kommer att ansvara för att detaljens målsättningar uppfylls och att medarbetare i gruppen utvecklas mot gemensamt fastställda mål. Du kommer även att ansvara för produktion, kvalité, ekonomi, arbetsmiljö och säkerhet samt att vidmakthålla och utveckla goda kundrelationer med de funktioner inom Försvarsmakten (FM) som beställer materielunderhåll.
KRAVKvalifikationer
• Gymnasie- eller högskoleutbildning inom teknikområde (t ex El & IT, Tele-teknik) alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som bedöms som likvärdig.
• Aktuell erfarenhet av befattning som första linjens ledare, gärna från en producerande verksamhet.
• Intresse av teknik/IT/kommunikationsteknik
• God kommunikativ förmåga samt förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• God datorvana i officepaketet
• B-KörkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig med stort engagemang, som är nyfiken, prestigelös och som har en coachande ledarstil. Vi står under stor tillväxt så förändringsarbete kommer vara en stor del av din vardag vilket innebär att du behöver vara tydlig med förväntningar och mål samt duktig på att skapa engagemang och drivkraft hos medarbetarna. Det är också viktigt att du har ett processorienterat och lösningsorienterat synsätt med förmåga att se möjligheter där andra ser utmaningar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Ledarskapsutbildning med inriktning coachande ledarskap
• Erfarenhet av befattning med personalansvar
• Erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete
• Erfarenhet av arbete inom El, TELE IT?
• Erfarenhet av arbete i affärssystem, exempelvis SAP
• Kunskap och erfarenhet av arbete inom försvarsmakten Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen
Sektionschef Niclas Widerlund: niclas.widerlund@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
HR Julia Granström: julia.granstrom@mil.se
Fackliga företrädare
SACO: Håkan Eliasson
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Anders Norén
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-01. Din ansökan bör innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
