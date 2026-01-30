Destinationssäljare på Kullahalvön
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
Kommunledningskontoret (KLK) är en av kommunstyrelsens förvaltningar och ansvarar för att leda och samordna en mängd olika kommunövergripande uppdrag. Förutom att strategiskt styra och samordna kommunens projekt är uppdraget att vara det ultimata stödet för kommunens sju förvaltningar. Att se behov, analysera, skapa förutsättningar, komma med förslag och utmana kring saker och ting som är viktiga för kommunen, koncernen och för vår samhällsutveckling. Allt genomförs med kvalité, hjärta och en nypa attityd.
Kommunledningskontoret består av kommunkansli, HR-, ekonomi, IT-, kommunikations-, utvecklings-, exploaterings- och näringslivsavdelningen.
Älskar du Kullahalvön, mötet med människor och att skapa minnesvärda upplevelser? Då kan detta vara sommarjobbet för dig! Höganäs kommun växlar upp inför sommaren och söker nu en engagerad destinationssäljare som vill vara med och skapa ett förstklassigt värdskap för våra besökare.
Som destinationssäljare är du en av våra viktigaste ambassadörer för Kullahalvön. Du bidrar till att inspirera besökare att stanna längre, uppleva mer och få en positiv bild av vår destination både på plats och digitalt.
Besöksservicen drivs av Höganäs kommuns näringslivsavdelning som arbetar för att utveckla Kullahalvön till en hållbar helårsdestination. Rollen som destinationssäljare är varierad, du möter besökare i olika miljöer och sammanhang och det är viktigt att vara social och ta initiativ till samtal. Samtidigt är det viktigt att vara ansvarstagande då mycket av arbetet sker ensam.
Du arbetar både operativt och administrativt, med allt från kundmöten ute i den fysiska miljön till digital kommunikation i sociala medier.
I rollen som destinationssäljare kommer du bland annat att:
• Utföra administrativt arbete inom rekreation, kultur, turism och friluftsfrågor.
• Arbeta och köra runt i turistbussen, en specialbyggd skåpbil med fullt utrustat kontor som fungerar som en turistbyrå.
• Sälja in Kullahalvön som destination genom personliga kundmöten ute i fysisk miljö.
• Sälja in platsen genom digitala kanaler.
• Svara på inkommande samtal, mejl och frågor via digitala plattformar.
• Distribuera broschyr- och informationsmaterial till samarbetspartners vilket medför en del tyngre lyft.Kvalifikationer
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du:
• Är serviceminded och har ett genuint intresse för människor
• Är social, initiativtagande och trivs med att stå i fronten
• Har ett lösningsorienterat mindset och kan hantera många frågor samtidigt
• Är ansvarstagande och trygg i ditt självledarskap
• Har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift Kvalifikationer
• Körkort
• Mycket god svenska och engelska i tal och skrift (fler språk är meriterande)
• God servicekänsla och förmåga att representera destinationen på ett professionellt och personligt sätt.
• Kunskap om Kullahalvön är meriterande
Omfattning och villkor
• Anställningsform: Timanställning
• Omfattning: Beräknas motsvara ca 80 % av heltid
• Arbete sker onsdag-söndag från vecka 26 till vecka 32Så ansöker du
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vem vill inte ha sitt sommarjobb på en av Skånes vackraste platser, med havet runt hörnet, härliga kollegor och möjlighet att hjälpa andra att upptäcka allt fantastiskt som Kullahalvön har att erbjuda?
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
