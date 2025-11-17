Designer Inom El Och Kraft Till Enaco
2025-11-17
Om företaget
ENACO är ett av Sveriges ledande företag inom byggnation, drift och underhåll av kritisk infrastruktur. Bolaget grundades redan 1977 och har därmed branschens längsta erfarenhet, med kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Malmö och omkring 120 medarbetare. Stockholmskontoret är beläget i Kista.
ENACO erbjuder ett heltäckande tjänsteutbud inom byggnation, drift och utveckling av datacenter och annan kritisk infrastruktur. De bistår kunder genom hela processen, från projektering och driftsättning av kompletta datacenter till rådgivning och expertstöd vid nyetableringar, där de ofta tar helhetsansvar eller ansvar för delar av byggnationen.
Utöver detta tillhandahåller ENACO nätverksinstallationer, teknisk integration och leverantörsoberoende reservkraftslösningar som garanterar en trygg och kontinuerlig elförsörjning - oavsett om det gäller datacenter, sjukhus, banker eller andra samhällskritiska verksamheter.
Som en långsiktig partner med fokus på hållbarhet och driftsäkerhet arbetar ENACO aktivt med energioptimering, energieffektivitet och värmeåtervinning i sina lösningar för att säkerställa resurseffektiva och framtidssäkra anläggningar.
Företaget befinner sig i en spännande tillväxtfas och söker nu en Designer inom el och kraft som ska bidra till att stärka ENACOs position som ledande partner inom kritisk infrastruktur.
Vi på Asta Agency samarbetar med Enaco i den här rekryteringsprocessen. Processen sker genom Asta och du blir sedan anställd direkt hos Enaco.
Om tjänstenRollen som Designer inom el och kraft innebär att ta fram robusta, kostnadseffektiva lösningar för elanläggningar i tekniskt krävande miljöer - ofta med koppling till datacenter. Du arbetar genom hela kedjan: behovsanalys, dimensionering och tekniska beräkningar (t.ex. last, kortslutning och selektivitet), materialspecifikationer och kostnadskalkyler samt upprättande av ritningar och tekniska beskrivningar.
Tillsammans med sälj presenterar du föreslagna lösningar för kund och ger löpande tekniskt stöd till projektledare och kollegor i leveransen. Du säkerställer att lösningar följer gällande krav och standarder och bidrar till att utveckla metoder, mallar och arbetssätt i teamet.
Uppdragen spänner över privat och offentlig sektor och omfattar mellanstora och stora företag, organisationer och myndigheter samt internationella bolag. Kunderna ställer höga krav på driftsäkerhet och här utformar du tekniskt avancerade, samhällsviktiga lösningar med tydlig påverkan.
Kvalifikationer och egenskaperDu är en noggrann och affärsmässig konstruktör som trivs nära verksamheten och kund. Du växlar obehindrat mellan analys, teknisk design och kalkyl samt skapar tydliga handlingar som driver projekten framåt.
Eftergymnasial utbildning inom el/elkraft eller motsvarande erfarenhet
Flerårig erfarenhet av projektering inom el och kraft (LV/MV)
Förmåga att genomföra tekniska beräkningar (last, kortslutning, selektivitet) och kostnadskalkyler
Vana av CAD/E-CAD och att ta fram ritningar och tekniska beskrivningar
Kännedom om UPS, reservkraft, ställverk, transformatorer, jordning och DC-system
Kunskap om relevanta myndighetskrav, lagar och standarder
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort och godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll
Personliga egenskaper: ordningsam, initiativrik, kundorienterad, affärsmässig, samarbetsinriktad och tekniskt nyfiken
Meriterande erfarenheter Projekt från datacenter/serverrum eller annan driftskritisk miljö
Erfarenhet av selektivplaner, elkvalitetsmätningar och energiberäkningar
Dimensionering och applikation av reservkraft/UPS samt batteriarkitektur
Energieffektivisering och livscykelkalkyler för elanläggningar
Samordning med närliggande discipliner (kyla, brand, säkerhet) i multidisciplinära uppdrag
Medverkan i offertarbete - kalkyl, tekniska bilagor och kundpresentationer
Metod- och mallutveckling inom konstruktion/projektering
Övrig information Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm (Kista), resor förekommer i tjänsten
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
.
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se. Ersättning
