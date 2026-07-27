Design Painter - Göteborg
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Lackerarjobb / Göteborg Visa alla lackerarjobb i Göteborg
2026-07-27
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Om rollen
Vi söker nu en erfaren Design Painter till ett spännande uppdrag inom fordonsindustrin. Du kommer att arbeta med förberedelse, applicering och utveckling av högkvalitativa lackytor på konceptmodeller, prototypfordon och designsurfaces. Rollen innebär ett nära samarbete med designers, modellbyggare samt Colour & Materials-team för att säkerställa att den fysiska produkten motsvarar den avsedda designvisionen.
Vi söker dig som
Har gedigen erfarenhet av lackering och ytfinish inom fordonsindustrin, designstudio eller prototypverksamhet.
Har mycket god kunskap om färgblandning, kulörmatchning och utveckling av avancerade ytbehandlingar.
Är noggrann och van att leverera finish av absolut högsta kvalitet.
Har ett strukturerat arbetssätt och trivs med höga kvalitetskrav.
Kommunicerar obehindrat på engelska.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Förbereda och applicera avancerade lack- och ytbehandlingar.
Blanda och formulera kulörer med hög precision.
Säkerställa högsta kvalitet på finish och presentation.
Underhålla och hantera lackutrustning och material.
Samarbeta med designers och övriga utvecklingsteam för att uppnå önskat slutresultat.
Bidra till utveckling av arbetssätt, kvalitetsstandarder och best practice.
Obligatoriska krav
Erfarenhet av Automotive paint application.
Erfarenhet av Paint equipment management.
Mycket god kunskap inom Surface finishing techniques.
Erfarenhet av Colour mixing and formulation.
Engelska – Expert.
Om uppdraget
Plats: Göteborg
Omfattning: Heltid (40 timmar/vecka)
Uppdragsperiod: 12 augusti 2026 – 31 januari 2027
Resor: Nej
Beredskap: Nej
Möjlighet till förlängning: Ja
Annonsen kan komma att tas ned innan sista ansökningsdag om rätt kandidat hittas.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8132565-2118270". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Drottninggatan (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10013359